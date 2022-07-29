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29 июля «Нёман», «Юность», «Шахтёр» и питерское «Динамо» сыграли на хоккейном турнире в Гродно

29 июля 2022 19:50
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Новости Беларуси. В Гродно продолжается хоккейный турнир памяти Александра Дубко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2022 году за трофей борются четыре ледовые дружины: «Неман», «Юность», «Шахтер» и «Динамо» из Санкт-Петербурга.  

29 июля «Нёман», «Юность», «Шахтёр» и питерское «Динамо» сыграли на хоккейном турнире в Гродно-1

29 июля в расписании – два противостояния. «Юность» минимально уступила питерскому «Динамо». Итоговые цифры – 1:0 в пользу соперников. Единственная шайба была заброшена в первом периоде. Во втором поединке вечера встречались «Шахтер» и «Неман». Встреча получилась довольно результативной. Викторию одержали гости арены со счетом 3:2.  

# Хоккей Беларуси

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