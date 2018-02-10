Шорт-трекист Семён Елистратов: «Посвящаю эту медаль нашим ребятам»

Новости России. 10 февраля шорт-трекист Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1500 метров.

Эта награда стала первой олимпийской медалью для России в Пхёнчхане.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в Instagram поздравил спортсмена с призовым местом и отметил, что «гордится» спортсменом. Также журналист в одном из постов привел цитату спортсмена после попадания в число победителей.

«Я безумно рад и безумно горд!!! Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили!!! Боритесь до конца!!! Не сдавайтесь».