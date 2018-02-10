Прямой эфир

Бронза в шорт-треке. Российский спортсмен Семен Елистратов завоевал первую олимпийскую медаль

10 февраля 2018 13:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Семен Елистратов завоевал первую олимпийскую медаль для России. Спортсмен занял третье место на забеге 1500 метров по шорт-треку.

Первое место в данной дисциплине занял представитель Южной Кореи, который установил олимпийский рекорд. На второй строчке оказался спортсмен из Нидерландов.

Семён Елистратов: «Посвящаю эту медаль нашим ребятам» (читать далее).

Сегодня разыграли первый комплект медалей в женском биатлоне. Победу одержала немка Лаура Дальмайер, белоруска Дарья Домрачева заняла девятое место.

Результаты спринта здесь.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Семен Елистратов

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь пока без медалей. Дальмайер победила в спринте, Домрачева – 9
10 февраля 2018 12:26

Беларусь пока без медалей. Дальмайер победила в спринте, Домрачева – 9

Губерниев о прогнозах на ОИ-2018: «Cитуация с ветром непредсказуемая. Победить может кто-то очень неожиданный»
10 февраля 2018 11:52

Губерниев о прогнозах на ОИ-2018: «Cитуация с ветром непредсказуемая. Победить может кто-то очень неожиданный»

Сергей Тетерин о первом круге Fed Cup: «Чтобы победить, наша команда должна быть единым кулаком»
10 февраля 2018 00:00

Сергей Тетерин о первом круге Fed Cup: «Чтобы победить, наша команда должна быть единым кулаком»