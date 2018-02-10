Бронза в шорт-треке. Российский спортсмен Семен Елистратов завоевал первую олимпийскую медаль

Новости России. Семен Елистратов завоевал первую олимпийскую медаль для России. Спортсмен занял третье место на забеге 1500 метров по шорт-треку.

Первое место в данной дисциплине занял представитель Южной Кореи, который установил олимпийский рекорд. На второй строчке оказался спортсмен из Нидерландов.

Семён Елистратов: «Посвящаю эту медаль нашим ребятам» (читать далее).

Сегодня разыграли первый комплект медалей в женском биатлоне. Победу одержала немка Лаура Дальмайер, белоруска Дарья Домрачева заняла девятое место.