«Конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа». Виктор Ан написал открытое письмо президенту МОК
Шорт-трекист Виктор Ан, которого не допустили до участия в Олимпиаде в Пхенечане, написал открытое письмо президенту МОК.
Текст обращения спортсмена был опубликован на сайте Союза конькобежцев России. Нынешние Игры должны были стать для спортсмена пятыми в карьере – первый раз на Олимпиаде Ан выступил в 2002 году.
По словам шорт-трекиста, ОИ-2018 должны были стать в его карьере «особенными».
Виктор Ан:
За две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие, и при этом не объясняет почему.
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По его словам, он ни разу не дал усомниться в чистоте своих титулов и соблюдал антидопинговое законодательство. Ан также выполнил условия отбора на Игры, однако комиссия МОК все равно не допустила его до участия в соревновании.
Виктор Ан:
Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр.
Спортсмена возмущает, что причина его недопуска не названа. Ан отмечает, что этот вердикт стал причиной недоверия к нему со стороны МОК и спортивной общественности.
Виктор Ан надеется, что причину все же огласят, потому что он хочет отстоять свою честь и достоинство, и что доверие болельщиков и соперников не будет потеряно из-за ситуации, в которой нет доказательств его вины.
На нынешнюю Олимпиаду также не были допущены некоторые российские фигуристы.
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