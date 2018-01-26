«Конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа». Виктор Ан написал открытое письмо президенту МОК

Шорт-трекист Виктор Ан, которого не допустили до участия в Олимпиаде в Пхенечане, написал открытое письмо президенту МОК.

Текст обращения спортсмена был опубликован на сайте Союза конькобежцев России. Нынешние Игры должны были стать для спортсмена пятыми в карьере – первый раз на Олимпиаде Ан выступил в 2002 году.

По словам шорт-трекиста, ОИ-2018 должны были стать в его карьере «особенными».

Виктор Ан:

За две недели до старта Олимпиады я узнал, что олимпийское движение не считает меня спортсменом, заслужившим принять в них участие, и при этом не объясняет почему.