Сборные Витебской области и МЧС победили на «Минской лыжне-2018». Репортаж СТВ о масштабном празднике спорта и здоровья

На старт вышли команды облисполкомов и минской мэрии, а также силовых ведомств. В статусе победителей лыжню покидают сборные Витебской области и МЧС. Они показали лучшее время в эстафете. Позже свои силы смогли проверить все желающие. Трассу в Веснянке опробовали несколько тысяч человек. Всех участников, независимо от результата, на финише ждали памятные медали.

Пётр Караваев, участник команды Администрации Президента Республики Беларусь: Это очень важно – вести здоровый образ жизни. Не нужно сидеть дома, друзья! Приходите на лыжню!

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь: Когда-то Президент дал старт этой лыжне. Больше тысячи человек в режиме онлайн зарегистрировались в интернете – будут сегодня выступать в масс-стартах. Все практически министерства, ведомства... На самом деле, это показывает, что мода, желание, стремление к здоровому образу жизни растет в нашем обществе. Это очень здорово!

Традиции собирать лыжников в один из февральских выходных уже более 30 лет. С каждым годом «Минская лыжня» становится всё более популярной. За свою историю это событие действительно стало спортивным праздником.

Сегодня те, кто пока не стал на лыжи, могли весело провести время в зонах отдыха. Для гостей работали несколько развлекательных площадок, и конечно, у всех была возможность перекусить и согреться горячим чаем.