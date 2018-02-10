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Сборные Витебской области и МЧС победили на «Минской лыжне-2018». Репортаж СТВ о масштабном празднике спорта и здоровья

10 февраля 2018 14:31
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Новости Беларуси. Масштабный зимний праздник 10 февраля прошел в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Минская лыжня» вновь объединила любителей активного отдыха.

На старт вышли команды облисполкомов и минской мэрии, а также силовых ведомств. В статусе победителей лыжню покидают сборные Витебской области и МЧС. Они показали лучшее время в эстафете. Позже свои силы смогли проверить все желающие. Трассу в Веснянке опробовали несколько тысяч человек. Всех участников, независимо от результата, на финише ждали памятные медали.

Сборные Витебской области и МЧС победили на «Минской лыжне-2018». Репортаж СТВ о масштабном празднике спорта и здоровья-1

Пётр Караваев, участник команды Администрации Президента Республики Беларусь:
Это очень важно – вести здоровый образ жизни. Не нужно сидеть дома, друзья! Приходите на лыжню!

Я готов, насколько могу, но скажу сразу: надо тренироваться. Тренировка – это самое главное.

Сборные Витебской области и МЧС победили на «Минской лыжне-2018». Репортаж СТВ о масштабном празднике спорта и здоровья-4

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Когда-то Президент дал старт этой лыжне. Больше тысячи человек в режиме онлайн зарегистрировались в интернете – будут сегодня выступать в масс-стартах. Все практически министерства, ведомства... На самом деле, это показывает, что мода, желание, стремление к здоровому образу жизни растет в нашем обществе. Это очень здорово!

Сборные Витебской области и МЧС победили на «Минской лыжне-2018». Репортаж СТВ о масштабном празднике спорта и здоровья-7

Сборные Витебской области и МЧС победили на «Минской лыжне-2018». Репортаж СТВ о масштабном празднике спорта и здоровья-9

Традиции собирать лыжников в один из февральских выходных уже более 30 лет. С каждым годом «Минская лыжня» становится всё более популярной. За свою историю это событие действительно стало спортивным праздником.

Сегодня те, кто пока не стал на лыжи, могли весело провести время в зонах отдыха. Для гостей работали несколько развлекательных площадок, и конечно, у всех была возможность перекусить и согреться горячим чаем.

# Минская лыжня # Фотофакт # Максим Рыженков # Петр Караваев

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