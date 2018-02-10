Здорово, что во время Олимпийских игр у нас такой праздник. «Минская лыжня» собрала несколько тысяч участников 10 февраля

Новости Беларуси. «Минская лыжня» собрала несколько тысяч любителей активного отдыха 10 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои силы уже проверили команды облисполкомов и столичной мэрии, а также силовых министерств и ведомств. На трассе в Веснянке прошли масс-старты. Лыжи расчехлили представители всех возрастов. Зарегистрироваться на гонки могли все желающие.

Владимир Шпаковский, председатель профсоюзного комитета Администрации Президента Республики Беларусь: В нашей стране уделяется огромное внимание развитию спорта, тому подтверждение – сегодняшнее мероприятие, где собрались тысячи людей. Это очень здорово, что именно сейчас, когда проходят зимние Олимпийские игры, у нас такой праздник. Сегодня будем болеть за наших девчонок, которые выступают.

Участник «Минской лыжни»:

Это очень важно для здоровья, для поддержания себя в хорошей физической форме, чтобы чувствовать себя счастливым, активным.

Традиции собирать лыжников в один из февральских выходных уже более 30 лет. С каждым годом «Минская лыжня» становится всё более популярной. За свою историю это событие действительно стало спортивным праздником. Несмотря на результат, на финише каждый участник получает памятную медаль.