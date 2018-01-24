Будем бороться до конца: олимпийскую чемпионку и призера ЧЕ по фигурному катанию из России не пустили на ОИ-2018
Новости России. Международный олимпийский комитет не выдал приглашение российским фигуристам Ксении Столбовой и Ивану Букину.
По информации ФФККР, МОК не объяснил причины недопуска фигуристов.
Оба спортсмена выступают в дуэтах: Ксения Столбова с Федором Климовым в парном катании, а Иван Букин с Александрой Степановой в танцах на льду.
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Иван Букин и Александра Степанова. Фото: instagram.com/ivan_bukin_
По словам тренера дуэта Букин-Степанова Александра Свинина, логики в решении комитета нет.
Александр Свинин, тренер (в комментарии ТАСС):
Такое ощущение, что просто ткнули пальцем. В этом нет никакой логики. Ребята не выступали в Сочи, они никакого отношения к той Олимпиаде не имели и ни разу не были замешаны ни в одном допинговом скандале.
Сами спортсмены поблагодарили поклонников за поддержку и отметили, что не сдадутся.
Иван Букин, бронзовый призёр Чемпионата Европы 2015 и 2018:
Всем огромное спасибо за поддержку! Мы не опускаем руки!
Ксения Столбова и Федор Климов. Фото: instagram.com/stolbova_ksenia
Его коллега Александра Степанова добавила, что они не намерены сдаваться. «Спасибо всем, кто переживает за нас и поддерживает».
Ксения Столбова, олимпийская чемпионка, серебряный призер Олимпиады-2014:
Мы будем бороться до конца!
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин написал эмоциональный пост в соцсетях, прокомментировав этот инцидент. Спортсмен отметил, что люди, которые принимают такие решения, ломают жизнь «чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта! Разрывается сердце от новостей».
Фото: instagram.com/alexei.yagudin
Напомним, накануне стало известно, что ведущих российских спортсменов Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана также не пустили на Олимпиаду.
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