Будем бороться до конца: олимпийскую чемпионку и призера ЧЕ по фигурному катанию из России не пустили на ОИ-2018

Первое золото для России на Олимпиаде в Сочи завоевали фигуристы – здесь подробнее .

Оба спортсмена выступают в дуэтах: Ксения Столбова с Федором Климовым в парном катании, а Иван Букин с Александрой Степановой в танцах на льду.

По словам тренера дуэта Букин-Степанова Александра Свинина, логики в решении комитета нет.

Александр Свинин, тренер (в комментарии ТАСС):

Такое ощущение, что просто ткнули пальцем. В этом нет никакой логики. Ребята не выступали в Сочи, они никакого отношения к той Олимпиаде не имели и ни разу не были замешаны ни в одном допинговом скандале.

Сами спортсмены поблагодарили поклонников за поддержку и отметили, что не сдадутся.

Иван Букин, бронзовый призёр Чемпионата Европы 2015 и 2018:

Всем огромное спасибо за поддержку! Мы не опускаем руки!