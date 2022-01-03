Шарангович продолжает ударно выступать в НХЛ. В выездном матче белорус помог обыграть «Вашингтон»

Встреча завершилась в овертайме, где викторию праздновали «дьяволы» со счетом 4:3. Благодаря такому выступлению белорусский нападающий обновил личный рекорд. Он смог отличиться в трех матчах и заработать очки в четырех противостояниях кряду. Теперь на его счету 14 бомбардирских баллов: по семь заброшенных шайб и голевых передач. Выступающий за «столичников» Алексей Протас в данном противостоянии на лед не выходил.