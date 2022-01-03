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Шарангович продолжает ударно выступать в НХЛ. В выездном матче белорус помог обыграть «Вашингтон»

03 января 2022 14:20
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Новости Беларуси. Егор Шарангович продолжает ударно выступать в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В выездном матче регулярного сезона земляк отличился очередной заброшенной шайбой и помог «Нью-Джерси» обыграть «Вашингтон».  

Шарангович продолжает ударно выступать в НХЛ. В выездном матче белорус помог обыграть «Вашингтон»-1

Встреча завершилась в овертайме, где викторию праздновали «дьяволы» со счетом 4:3. Благодаря такому выступлению белорусский нападающий обновил личный рекорд. Он смог отличиться в трех матчах и заработать очки в четырех противостояниях кряду. Теперь на его счету 14 бомбардирских баллов: по семь заброшенных шайб и голевых передач. Выступающий за «столичников» Алексей Протас в данном противостоянии на лед не выходил.  

# Хоккей # Егор Шарангович # Алексей Протас # Фотофакт

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