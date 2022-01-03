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Теннис. Саснович и Говорцова пробились во второй раунд отбора турнира в Мельбурне

03 января 2022 13:21
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Новости Беларуси. Белорусы, выступающие на теннисных турнирах в Австралии, отлично вступили в борьбу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Теннис. Саснович и Говорцова пробились во второй раунд отбора турнира в Мельбурне-1

113-й в таблице лидеров Егор Герасимов успешно преодолел квалификацию и вышел в основную сетку чемпионата в Аделаиде. В матче второго круга он победил 123-го в табеле о рангах Раду Албота – 6:3, 0:6, 6:2. Александра Саснович и Ольга Говорцова пробились во второй раунд отбора турнира в Мельбурне. В Траралгоне Владимир Игнатик вышел в 1/16 финала. А Юлия Готовко заработала путевку в 1/8 финала соревнования в Бендиго.  

Теннис. Саснович и Говорцова пробились во второй раунд отбора турнира в Мельбурне-4

4 января свое выступление в Аделаиде начнет Виктория Азаренко. В 1/16 финала она сразится с Паулой Бадосой. А вторая ракетка мира Арина Соболенко стартует на этом же чемпионате с 1/8 финала, где встретится с Кайей Юван, 100-й в мировом топе.  

# Теннис # Егор Герасимов # Кайя Юван # Виктория Азаренко # Раду Албот # Александра Саснович # Юлия Готовко # Ольга Говорцова # Паула Бадоса # Фотофакт

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