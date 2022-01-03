Теннис. Саснович и Говорцова пробились во второй раунд отбора турнира в Мельбурне

Новости Беларуси. Белорусы, выступающие на теннисных турнирах в Австралии, отлично вступили в борьбу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

113-й в таблице лидеров Егор Герасимов успешно преодолел квалификацию и вышел в основную сетку чемпионата в Аделаиде. В матче второго круга он победил 123-го в табеле о рангах Раду Албота – 6:3, 0:6, 6:2. Александра Саснович и Ольга Говорцова пробились во второй раунд отбора турнира в Мельбурне. В Траралгоне Владимир Игнатик вышел в 1/16 финала. А Юлия Готовко заработала путевку в 1/8 финала соревнования в Бендиго.