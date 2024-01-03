Шарангович набрал бомбардирские баллы в НХЛ

Егор Шарангович улучшил личную статистику в НХЛ. Этой ночью белорус отметился голевой передачей. Он здорово поборолся у борта и выцарапал шайбу у соперника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Партнерам только оставалось реализовать момент, что они и сделали. А «Калгари» добился виктории над «Миннесотой» – 3:1. Всего Шарангович провел на льду 19 минут 37 секунд и нанес пять бросков. В сезоне у форварда «пламенных» стало 23 результативных действия.