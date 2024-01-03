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Шарангович набрал бомбардирские баллы в НХЛ

03 января 2024 13:10
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Егор Шарангович улучшил личную статистику в НХЛ. Этой ночью белорус отметился голевой передачей. Он здорово поборолся у борта и выцарапал шайбу у соперника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович набрал бомбардирские баллы в НХЛ-1

Партнерам только оставалось реализовать момент, что они и сделали. А «Калгари» добился виктории над «Миннесотой» – 3:1. Всего Шарангович провел на льду 19 минут 37 секунд и нанес пять бросков. В сезоне у форварда «пламенных» стало 23 результативных действия.

Шарангович набрал бомбардирские баллы в НХЛ-4

А вот у Алексея Протаса набрать бомбардирские очки не получилось. Нападающий действовал в первом звене, трижды угрожал воротам оппонента и завершил противостояние с показателем полезности 0. А «Вашингтон» был сильнее «Питтсбурга» – 4:3.

# Хоккей # Егор Шарангович # Алексей Протас

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