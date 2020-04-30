Шантарович: «Я имею нормальную европейскую зарплату»

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
«Она – моя ученица». Шантарович рассказал о жене
Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Я удовлетворил все свои амбиции, я не знаю, чего я не выиграл, и я имею нормальную европейскую зарплату. Пусть не супервысокую, но этого мне хватает, чтобы сегодня жить нормально.
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А сколько зарабатывает тренер?
Владимир Шантарович:
Хорошая европейская зарплата. Вот Вы возьмите и прочитайте.
Вадим Щеглов:
Я не знаю, сколько европейцы зарабатывают.