Прямой эфир

Шантарович: «Я имею нормальную европейскую зарплату»

30 апреля 2020 22:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

«Она – моя ученица». Шантарович рассказал о жене

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Я удовлетворил все свои амбиции, я не знаю, чего я не выиграл, и я имею нормальную европейскую зарплату. Пусть не супервысокую, но этого мне хватает, чтобы сегодня жить нормально.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А сколько зарабатывает тренер?

Владимир Шантарович:
Хорошая европейская зарплата. Вот Вы возьмите и прочитайте.

Вадим Щеглов:                                    
Я не знаю, сколько европейцы зарабатывают.

Шантарович: «Я имею нормальную европейскую зарплату»-1

Владимир Шантарович:                     
Мне хватает. И моей семье. Я квартиру в Минске построил почти в 60 лет. Дом почти в 67 лет. Это вот когда поезд идёт по расписанию. В другом государстве, может быть, это и побыстрее будет. Может быть, там оценка другая. Но какая есть оценка, так и надо на неё настраиваться. Не нравится – уезжай. Но мне всё нравится в этой стране.

# Гребля # Владимир Шантарович # Вадим Щеглов

Другие новости рубрики

Все новости
Почему Герасименя не хотела бы видеть дочку спортсменкой?
30 апреля 2020 14:34

Почему Герасименя не хотела бы видеть дочку спортсменкой?

Герасименя о том, что не завоевала олимпийского «золота»: «То, что я смогла достичь, для некоторых и то выше крыши!»
30 апреля 2020 12:45

Герасименя о том, что не завоевала олимпийского «золота»: «То, что я смогла достичь, для некоторых и то выше крыши!»

Кубок Беларуси по футболу. Итоги матчей ½ финала
30 апреля 2020 09:00

Кубок Беларуси по футболу. Итоги матчей ½ финала