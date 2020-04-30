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Герасименя о том, что не завоевала олимпийского «золота»: «То, что я смогла достичь, для некоторых и то выше крыши!»

30 апреля 2020 12:45
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы сказали, что хотели «золото», а потом в одном из интервью признались, что вот это отсутствие олимпийского «золота» точит Ваше сердце, как червь изнутри. Это по-прежнему так?

Герасименя о том, что не завоевала олимпийского «золота»: «То, что я смогла достичь, для некоторых и то выше крыши!»-1

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Скажу так: я завершила свою спортивную карьеру. И если бы я до сих пор грызла себя, это тоже бы не сделало меня лучше. Я приняла это как данное, что «золота» у меня нет. Но я сделала для себя вывод: то, что я смогла достичь, для некоторых это и то – выше крыши! Я считаю, что в моей миссии, конкретно в этом плавании, в спорте в этом было показать то, что олимпийская медаль для плавания возможна для нашего вида спорта, для нашей страны. Это возможно. А вот «золота» пусть достигают те последователи, пусть это будет их, скажем, миссия.

Также в интервью Александра Герасименя рассказала:

– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»

– как автобус со спортсменами заблудился перед стартами на Олимпиаде

– как год не могла зайти в бассейн после дисквалификации в 2003 году

– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания и благотворительности

– почему не хотела бы видеть дочку спортсменкой        

– сколько времени проводит в Instagram 

Смотрите 3 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.

 

# Плавание # Александра Герасименя # Вадим Щеглов

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