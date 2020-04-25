«Она – моя ученица». Шантарович рассказал о жене

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы сказали, что ночевали на работе долгие годы, с 9 до 9, а потом и жили. Потом начались командировки. Вы часто колесите по миру. У меня всегда был такой вопрос – как это супруга терпит Ваша?

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:

Супруга, я так думаю, слушайте очень внимательно: вот если молодой человек, тренер-специалист – у него супруга, допустим, с другой отрасли – артистка балета, театров каких-то, биолог, педагог, математик, физик – я думаю, им сложно ужиться. Нужно, чтобы ты был понимаемым в семье. Ты пришёл домой – тебя понимают. И если соприкасаются ещё две отрасли – и она со спорта, и я. Она – моя ученица.