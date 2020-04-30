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Почему Герасименя не хотела бы видеть дочку спортсменкой?

30 апреля 2020 14:34
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Герасименя о том, что не завоевала олимпийского «золота»: «То, что я смогла достичь, для некоторых и то выше крыши!»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Дочка София Ваша пойдёт по Вашим стопам? Вы как-то видите её будущее в спорте?

Почему Герасименя не хотела бы видеть дочку спортсменкой?-1



Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Я, как очень многие, хотя, наверное, немногие спортсмены, наверное, не хотела бы, чтобы ребёнок занимался спортом. Почему? Я не против, я вижу, что у неё гены, и всё в порядке с этим. И что без спорта мы никуда, к сожалению. Хотя бы для себя, далеко мы не уйдём от спорта. Но я, как мама, я уже сейчас воспринимаю, как мама – для меня будет тяжело то, что мне придётся ребенка в очень раннем возрасте уже от себя оторвать. Оторвать и понять, что всё, ребёнок станет самостоятельным.

Также в интервью Александра Герасименя рассказала:

– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»

– как автобус со спортсменами заблудился перед стартами на Олимпиаде

– как год не могла зайти в бассейн после дисквалификации в 2003 году

– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания и благотворительности

– сколько времени проводит в Instagram. 

# Дети и родители # Александра Герасименя # Вадим Щеглов

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