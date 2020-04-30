Почему Герасименя не хотела бы видеть дочку спортсменкой?





Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):

Я, как очень многие, хотя, наверное, немногие спортсмены, наверное, не хотела бы, чтобы ребёнок занимался спортом. Почему? Я не против, я вижу, что у неё гены, и всё в порядке с этим. И что без спорта мы никуда, к сожалению. Хотя бы для себя, далеко мы не уйдём от спорта. Но я, как мама, я уже сейчас воспринимаю, как мама – для меня будет тяжело то, что мне придётся ребенка в очень раннем возрасте уже от себя оторвать. Оторвать и понять, что всё, ребёнок станет самостоятельным.

Также в интервью Александра Герасименя рассказала: – как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой» – как автобус со спортсменами заблудился перед стартами на Олимпиаде – как год не могла зайти в бассейн после дисквалификации в 2003 году – чем занимается сейчас: о своём клубе плавания и благотворительности – сколько времени проводит в Instagram.