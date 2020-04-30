Кубок Беларуси по футболу. Итоги матчей ½ финала

Главные события развернулись в Солигорске. Там после первого тайма вели брестчане – 2:0. Такой же результат был в домашней игре. Итого – 4:0 к 45-й минуте. Казалось, что «Динамо» уже в финале Кубка.

Новости Беларуси. Ответные полуфинальные матчи Кубка Беларуси по футболу доставили массу удовольствия даже нейтральным болельщикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шахтер» отыграл четыре мяча, для выхода в финал им не хватило буквально одного взятия ворот.

В другой паре сошлись мозырская «Славия» и борисовский БАТЭ. Первые на своем поле выиграли – 1:0, но вторые набрали завидный ход в чемпионате. Щербицкий, к примеру, не пропускал семь игр кряду. Добавим сюда кадровые проблемы полешуков. Потому в этой паре результат виделся довольно предсказуемым – так и произошло.