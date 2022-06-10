Сергей Ковальчук о турнире по лёгкой атлетике: «Мы видим, что соревнования набирают больший интерес»

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Нам надо проводить свои мероприятия, свои соревнования. От старта к старту мы видим, что соревнования набирают больший интерес, и мы делаем работу над ошибками. Мы сегодня видим второй этап – это как этап подготовки к финальным августовским соревнованиям. Потихонечку спортсмены наши набирают и показывают результат.