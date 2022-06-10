Сергей Ковальчук о турнире по лёгкой атлетике: «Мы видим, что соревнования набирают больший интерес»

Новости Беларуси. 10 июня в Минске завершился легкоатлетический турнир «Мы разам». Соревнование стало пятым этапом белорусской легкоатлетической лиги и собрало сильнейших атлетов страны, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Новости Беларуси. 10 июня в Минске завершился легкоатлетический турнир «Мы разам». Соревнование стало пятым этапом белорусской легкоатлетической лиги и собрало сильнейших атлетов страны, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Всего в рамках лиги планируется провести 13 подобных стартов. Главная их задача – помочь спортсменам поддерживать форму в отсутствие международных чемпионатов. На соревнованиях выступают многократные участники и призеры крупных международных форумов.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Нам надо проводить свои мероприятия, свои соревнования. От старта к старту мы видим, что соревнования набирают больший интерес, и мы делаем работу над ошибками. Мы сегодня видим второй этап – это как этап подготовки к финальным августовским соревнованиям. Потихонечку спортсмены наши набирают и показывают результат.
В Минске завершился турнир по лёгкой атлетике «Мы разам». Какие спортсмены были лучшими? Читайте здесь.