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Сергей Ковальчук о турнире по лёгкой атлетике: «Мы видим, что соревнования набирают больший интерес»

10 июня 2022 17:18
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Новости Беларуси. 10 июня в Минске завершился легкоатлетический турнир «Мы разам». Соревнование стало пятым этапом белорусской легкоатлетической лиги и собрало сильнейших атлетов страны, сообщили в программе «СТВ-спорт».  

Сергей Ковальчук о турнире по лёгкой атлетике: «Мы видим, что соревнования набирают больший интерес»-1

Всего в рамках лиги планируется провести 13 подобных стартов. Главная их задача – помочь спортсменам поддерживать форму в отсутствие международных чемпионатов. На соревнованиях выступают многократные участники и призеры крупных международных форумов.  

Сергей Ковальчук о турнире по лёгкой атлетике: «Мы видим, что соревнования набирают больший интерес»-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:  
Нам надо проводить свои мероприятия, свои соревнования. От старта к старту мы видим, что соревнования набирают больший интерес, и мы делаем работу над ошибками. Мы сегодня видим второй этап – это как этап подготовки к финальным августовским соревнованиям. Потихонечку спортсмены наши набирают и показывают результат.  

Сергей Ковальчук о турнире по лёгкой атлетике: «Мы видим, что соревнования набирают больший интерес»-7

В Минске завершился турнир по лёгкой атлетике «Мы разам». Какие спортсмены были лучшими? Читайте здесь.  

# Легкая атлетика # Сергей Ковальчук # Ирина Жук # Анастасия Мирончик-Иванова # Эльвира Герман # Фотофакт

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