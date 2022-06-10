Белорусский велогонщик Евгений Соболь выиграл этап гонки «Пять колец Москвы»

Белорусский велогонщик Евгений Соболь выиграл королевский этап велогонки «Пять колец Москвы» в Крылатском и стал лидером общего зачета, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, на первом этапе победу одержал также представитель Беларуси – Евгений Королек.

На втором этапе спортсмены проехали 149 километров 600 метров по олимпийской велотрассе в Крылатском. Евгений Соболь уехал в отрыв и привез своим соперникам на финише более минуты. На втором и третьем местах расположились россияне Евгений Тихонин и Михаил Фокин. Еще один наш велогонщик Александр Писецкий занял 6 место.