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Белорусский велогонщик Евгений Соболь выиграл этап гонки «Пять колец Москвы»

10 июня 2022 16:14
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Белорусский велогонщик Евгений Соболь выиграл королевский этап велогонки «Пять колец Москвы» в Крылатском и стал лидером общего зачета, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, на первом этапе победу одержал также представитель Беларуси – Евгений Королек.  

Белорусский велогонщик Евгений Соболь выиграл этап гонки «Пять колец Москвы»-1

На втором этапе спортсмены проехали 149 километров 600 метров по олимпийской велотрассе в Крылатском. Евгений Соболь уехал в отрыв и привез своим соперникам на финише более минуты. На втором и третьем местах расположились россияне Евгений Тихонин и Михаил Фокин. Еще один наш велогонщик Александр Писецкий занял 6 место.  

# Спортивные соревнования # Евгений Соболь # Евгений Королек # Фотофакт

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