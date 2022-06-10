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В Минске завершился турнир по лёгкой атлетике «Мы разам». Какие спортсмены были лучшими?

10 июня 2022 17:16
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Новости Беларуси. 10 июня в Минске завершился легкоатлетический турнир «Мы разам». Соревнование стало пятым этапом белорусской легкоатлетической лиги и собрало сильнейших атлетов страны, сообщили в программе «СТВ-спорт».

В Минске завершился турнир по лёгкой атлетике «Мы разам». Какие спортсмены были лучшими?-1

Всего в рамках лиги планируется провести 13 подобных стартов. Главная их задача – помочь спортсменам поддерживать форму в отсутствие международных чемпионатов. На соревнованиях выступают многократные участники и призеры крупных международных форумов. Так, прыгунья с шестом Ирина Жук сегодня на олимпийском стадионе «Динамо» открыла свой сезон. И довольно удачно – она покорила высоту в 4 метра и 50 сантиметров, обойдя всех соперниц.  

В Минске завершился турнир по лёгкой атлетике «Мы разам». Какие спортсмены были лучшими?-4

Ирина Жук, многократная чемпионка Беларуси:  
Я, вообще, довольна. Открывала его с укороченного разбега. Я иду плавно, потихоньку. У нас самый основной старт в августе. Мы никуда не спешим. Отрабатывали с короткого разбега. Сегодня мы прыгнули 50 – это хорошо для нас. Поэтому дальше, когда я отойду на свой полноценный, будут другие высоты, другие прыжки и все будет выше гораздо. Сидеть дома и вообще не выступать – это тяжело. Здесь нужно распрыгиваться. Они так составлены эти лиги, как раз получается, что у тебя полноценный сезон. Из России девочки приедут, чтобы как-то разбавить. В целом, это хорошо.  

В Минске завершился турнир по лёгкой атлетике «Мы разам». Какие спортсмены были лучшими?-7

Из итогов финального дня отметим Эльвиру Герман, которая выиграла забег на 200 метров с результатом 23 целых и 14 сотых секунды. А также Анастасию Мирончик-Иванову. Она заняла первое место в прыжках в длину с результатом 6 метров и 52 сантиметра.  

# Легкая атлетика # Ирина Жук # Анастасия Мирончик-Иванова # Эльвира Герман # Фотофакт

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