В Минске завершился турнир по лёгкой атлетике «Мы разам». Какие спортсмены были лучшими?

Всего в рамках лиги планируется провести 13 подобных стартов. Главная их задача – помочь спортсменам поддерживать форму в отсутствие международных чемпионатов. На соревнованиях выступают многократные участники и призеры крупных международных форумов. Так, прыгунья с шестом Ирина Жук сегодня на олимпийском стадионе «Динамо» открыла свой сезон. И довольно удачно – она покорила высоту в 4 метра и 50 сантиметров, обойдя всех соперниц.

Ирина Жук, многократная чемпионка Беларуси:

Я, вообще, довольна. Открывала его с укороченного разбега. Я иду плавно, потихоньку. У нас самый основной старт в августе. Мы никуда не спешим. Отрабатывали с короткого разбега. Сегодня мы прыгнули 50 – это хорошо для нас. Поэтому дальше, когда я отойду на свой полноценный, будут другие высоты, другие прыжки и все будет выше гораздо. Сидеть дома и вообще не выступать – это тяжело. Здесь нужно распрыгиваться. Они так составлены эти лиги, как раз получается, что у тебя полноценный сезон. Из России девочки приедут, чтобы как-то разбавить. В целом, это хорошо.