«Это очень важно для них». Необычные спортивные лагеря работают в Беларуси. Кто может туда попасть?

Новости Беларуси. Весь летний период времени в пионерских лагерях Беларуси будет проходить совместная акция Президентского спортивного клуба, Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса и МВД – «Смелый шаг», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая локация – это лагерь «Спутник» в пригороде Минска. 17 ребят от 9 до 12 лет уже освоили и спортивные площадки и территорию лагеря. Это необычные спортсмены, проект подразумевает помощь детям, попавшим в затруднительное социальное положение через спорт. В данном случае ребята знакомятся с такими единоборствами, как муай-тай и кикбоксинг и учатся просто жить.

Иван Павлючук, тренер проекта «Смелый шаг»:

Естественно, вырастить мы из этих детей, в первую очередь, собираемся хороших людей. Каких-то особенных отличий нет, есть только отличия в их воспитании. В том, что они еще ничего, грубо говоря, в жизни не видели. И для них все эти выезды в лагерь, выезды на соревнования – это очень важно для них. В плане того, чтобы они учились жить в социуме, развивались.

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Мы планируем в этом году порядка 70 человек оздоровить в разных лагерях. И ожидаем, что это даст спортивный результат, а также ребята научатся общаться между собой.

Этих ребят не перепутаешь ни с одним отрядом, они с удовольствием постоянно носят брендированные майки и кепки проекта «Смелый шаг» и верят в то, что обязательно победят. Их намерения укрепляют квалифицированные педагоги и тренеры, также они готовят своих воспитанников к соревнованиям.

Елизавета Степурко, участница «Смелый шаг»:

«Смелый шаг» – это то, когда ты смелый, добиваешься всего. Тренеры нравятся, они все понимают. Они могут помочь, объяснить, рассказать. Напоминают маму, папу, но больше всего папу.

Влад Гришкевич, участник «Смелый шаг»:

Мама с папой привели. Папа работает, ну, ездит на тракторе, убирает дорогу. Я хочу стать чемпионом.