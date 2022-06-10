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«Это очень важно для них». Необычные спортивные лагеря работают в Беларуси. Кто может туда попасть?

10 июня 2022 16:09
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Новости Беларуси. Весь летний период времени в пионерских лагерях Беларуси будет проходить совместная акция Президентского спортивного клуба, Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса и МВД – «Смелый шаг», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Это очень важно для них». Необычные спортивные лагеря работают в Беларуси. Кто может туда попасть?-1

Первая локация – это лагерь «Спутник» в пригороде Минска. 17 ребят от 9 до 12 лет уже освоили и спортивные площадки и территорию лагеря. Это необычные спортсмены, проект подразумевает помощь детям, попавшим в затруднительное социальное положение через спорт. В данном случае ребята знакомятся с такими единоборствами, как муай-тай и кикбоксинг и учатся просто жить.

«Это очень важно для них». Необычные спортивные лагеря работают в Беларуси. Кто может туда попасть?-4

Иван Павлючук, тренер проекта «Смелый шаг»:  
Естественно, вырастить мы из этих детей, в первую очередь, собираемся хороших людей. Каких-то особенных отличий нет, есть только отличия в их воспитании. В том, что они еще ничего, грубо говоря, в жизни не видели. И для них все эти выезды в лагерь, выезды на соревнования – это очень важно для них. В плане того, чтобы они учились жить в социуме, развивались.  

«Это очень важно для них». Необычные спортивные лагеря работают в Беларуси. Кто может туда попасть?-7

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Мы планируем в этом году порядка 70 человек оздоровить в разных лагерях. И ожидаем, что это даст спортивный результат, а также ребята научатся общаться между собой.

«Это очень важно для них». Необычные спортивные лагеря работают в Беларуси. Кто может туда попасть?-10

Этих ребят не перепутаешь ни с одним отрядом, они с удовольствием постоянно носят брендированные майки и кепки проекта «Смелый шаг» и верят в то, что обязательно победят. Их намерения укрепляют квалифицированные педагоги и тренеры, также они готовят своих воспитанников к соревнованиям.

«Это очень важно для них». Необычные спортивные лагеря работают в Беларуси. Кто может туда попасть?-13

Елизавета Степурко, участница «Смелый шаг»:
«Смелый шаг» – это то, когда ты смелый, добиваешься всего. Тренеры нравятся, они все понимают. Они могут помочь, объяснить, рассказать. Напоминают маму, папу, но больше всего папу.

«Это очень важно для них». Необычные спортивные лагеря работают в Беларуси. Кто может туда попасть?-16

Влад Гришкевич, участник «Смелый шаг»:
Мама с папой привели. Папа работает, ну, ездит на тракторе, убирает дорогу. Я хочу стать чемпионом.

«Это очень важно для них». Необычные спортивные лагеря работают в Беларуси. Кто может туда попасть?-19

Далее участники «Смелого шага» переместятся в Полоцк, в лагерь «Лесная сказка», а в июле и августе юных спортсменов ожидают две скаутские смены на побережье Чигиринского водохранилища и в городе Речица. Здесь старшие ребята будут тренироваться, жить в палатках, готовить себе еду, а также, что любопытно, откажутся на 18 дней от всех гаджетов.

# Государственная политика в области спорта # Иван Павлючук # Анатолий Симончик # Елизавета Степурко # Влад Гришкевич # Фотофакт

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