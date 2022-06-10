«Это очень важно для них». Необычные спортивные лагеря работают в Беларуси. Кто может туда попасть?
Новости Беларуси. Весь летний период времени в пионерских лагерях Беларуси будет проходить совместная акция Президентского спортивного клуба, Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса и МВД – «Смелый шаг», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первая локация – это лагерь «Спутник» в пригороде Минска. 17 ребят от 9 до 12 лет уже освоили и спортивные площадки и территорию лагеря. Это необычные спортсмены, проект подразумевает помощь детям, попавшим в затруднительное социальное положение через спорт. В данном случае ребята знакомятся с такими единоборствами, как муай-тай и кикбоксинг и учатся просто жить.
Иван Павлючук, тренер проекта «Смелый шаг»:
Естественно, вырастить мы из этих детей, в первую очередь, собираемся хороших людей. Каких-то особенных отличий нет, есть только отличия в их воспитании. В том, что они еще ничего, грубо говоря, в жизни не видели. И для них все эти выезды в лагерь, выезды на соревнования – это очень важно для них. В плане того, чтобы они учились жить в социуме, развивались.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Мы планируем в этом году порядка 70 человек оздоровить в разных лагерях. И ожидаем, что это даст спортивный результат, а также ребята научатся общаться между собой.
Этих ребят не перепутаешь ни с одним отрядом, они с удовольствием постоянно носят брендированные майки и кепки проекта «Смелый шаг» и верят в то, что обязательно победят. Их намерения укрепляют квалифицированные педагоги и тренеры, также они готовят своих воспитанников к соревнованиям.
Елизавета Степурко, участница «Смелый шаг»:
«Смелый шаг» – это то, когда ты смелый, добиваешься всего. Тренеры нравятся, они все понимают. Они могут помочь, объяснить, рассказать. Напоминают маму, папу, но больше всего папу.
Влад Гришкевич, участник «Смелый шаг»:
Мама с папой привели. Папа работает, ну, ездит на тракторе, убирает дорогу. Я хочу стать чемпионом.
Далее участники «Смелого шага» переместятся в Полоцк, в лагерь «Лесная сказка», а в июле и августе юных спортсменов ожидают две скаутские смены на побережье Чигиринского водохранилища и в городе Речица. Здесь старшие ребята будут тренироваться, жить в палатках, готовить себе еду, а также, что любопытно, откажутся на 18 дней от всех гаджетов.