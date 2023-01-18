Волейбол. В российской Суперлиге минский «Строитель» уступил «Локомотиву»

В российской Суперлиге по волейболу минский «Строитель» уступил «Локомотиву». Поединок прошел в столичном дворце спорта «Уручье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговые цифры: 25:17, 25:16, 21:25, 25:21 в пользу дружины из Новосибирска. Первые два сета соперники без особых проблем оставили за собой. А вот дальше наши парни сумели навязать борьбу. И даже взяли одну из партий. Однако класс и мастерство гостей сказались. Отметим, после 17-ти раундов подопечные Олега Микановича с семью баллами в активе занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.