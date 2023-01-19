В Раубичах стартовал 4-й этап Кубка Содружества по биатлону. Что ждёт спортсменов в первый день?

Новости Беларуси. В Раубичах 19 января на соревнования собрались сильнейшие биатлонисты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них определятся победители и призеры четвертого этапа Кубка Содружества. На месте проведения стартов находится и наша съемочная группа. Подробнее о первом соревновательном дне в прямом включении расскажет Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Праздник биатлона вернулся в Раубичи. Сегодня здесь состоится первая гонка четвертого этапа Кубка Содружества. А прямо сейчас начинается торжественная церемония открытия. Погода в Раубичах сегодня комфортная, дождя и сильного ветра нет, а значит, что на дистанции и при стрельбе для спортсменов дополнительных препятствий быть не должно. Однако температура плюсовая, что несомненно подкинет работы сервисменам и участникам.

Условия равны для всех, так что победит сегодня не только самый сильный, но и самый подготовленный. К слову, даже будний день не стал помехой для зрителей, которые приехали поддержать в Раубичи своих фаворитов. Болельщиков сегодня не так много, как хотелось бы. Но они продолжают подтягиваться. И уверен, что к выходным ситуация исправится и трибуны будут заполнены. В церемонии открытия соревнований участие принимают официальные лица из мира биатлона Беларуси и России. Совсем скоро официальная часть завершится, спортсмены отправятся на пристрелку и будут готовиться к старту соревнований. Сегодня в расписании только одна гонка – женский спринт. Девушкам предстоит преодолеть дистанцию в 7,5 километров и четыре огневых рубежа. Первой из белорусок старт примет Юлия Ковалевская.