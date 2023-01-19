В Раубичах стартовал 4-й этап Кубка Содружества по биатлону. Что ждёт спортсменов в первый день?
Новости Беларуси. В Раубичах 19 января на соревнования собрались сильнейшие биатлонисты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них определятся победители и призеры четвертого этапа Кубка Содружества.
На месте проведения стартов находится и наша съемочная группа. Подробнее о первом соревновательном дне в прямом включении расскажет Артем Шукалович.
Артем Шукалович, корреспондент:
Праздник биатлона вернулся в Раубичи. Сегодня здесь состоится первая гонка четвертого этапа Кубка Содружества. А прямо сейчас начинается торжественная церемония открытия. Погода в Раубичах сегодня комфортная, дождя и сильного ветра нет, а значит, что на дистанции и при стрельбе для спортсменов дополнительных препятствий быть не должно.
Однако температура плюсовая, что несомненно подкинет работы сервисменам и участникам.
Условия равны для всех, так что победит сегодня не только самый сильный, но и самый подготовленный. К слову, даже будний день не стал помехой для зрителей, которые приехали поддержать в Раубичи своих фаворитов. Болельщиков сегодня не так много, как хотелось бы. Но они продолжают подтягиваться. И уверен, что к выходным ситуация исправится и трибуны будут заполнены.
В церемонии открытия соревнований участие принимают официальные лица из мира биатлона Беларуси и России. Совсем скоро официальная часть завершится, спортсмены отправятся на пристрелку и будут готовиться к старту соревнований. Сегодня в расписании только одна гонка – женский спринт.
Девушкам предстоит преодолеть дистанцию в 7,5 километров и четыре огневых рубежа. Первой из белорусок старт примет Юлия Ковалевская.
Лидер сборной Динара Алимбекова, которая в генеральной классификации Кубка Содружества идет на втором месте, выйдет на дистанцию под 15 номером. Отметим, данный турнир – первый, в котором Динара выступит под двойной фамилией. В стартовых протоколах она значится как Алимбекова-Смольская. Женская спринтерская гонка стартовала в 11:00.
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