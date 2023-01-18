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15 команд со всей Беларуси. В Минске завершился групповой раунд спартакиады ДЮСШ по гандболу

18 января 2023 20:27
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Новости Беларуси. 15 команд со всей страны собрались в Минске, чтобы побороться за главный трофей спартакиады детско-юношеских спортивных школ по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 команд со всей Беларуси. В Минске завершился групповой раунд спартакиады ДЮСШ по гандболу-1

Победитель определится в субботу, 21 января, а пока завершен групповой раунд. В данном турнире принимают участия как коллективы ДЮСШ, так и клубные команды. Минский СКА – рекордсмен, армейцы представили четыре дружины мальчиков 2011-2012-х годов рождения. Специалисты отмечают, что уже сейчас можно выделить ряд перспективных ребят из всех команд-участниц.

15 команд со всей Беларуси. В Минске завершился групповой раунд спартакиады ДЮСШ по гандболу-4

Игорь Юдчиц, государственный тренер Беларуси по гандболу:
Думаю, что в этом возрасте спортивный результат далеко не главное. Тут больше мы радуемся за ребят. Нет мальчишек, которые не хотели бы выиграть матч, поэтому радуемся эмоциям, радуемся, что есть у них возможность показать, чему их научили тренеры за какой-то период времени. Показать себя перед родителями, друзьями, в конце концов перед специалистами, которые собираются со всей республики. Выводы мы будем делать, когда посмотрим соревнования данного возраста, скажем так, среди сборных команд областей. Тогда картина будет более-менее ясна. Еще года два им, по-моему, ждать.

15 команд со всей Беларуси. В Минске завершился групповой раунд спартакиады ДЮСШ по гандболу-7

Смотр дальнего резерва в гандболе – процедура постоянная. Радует, что уровень подготовки детей в специализированных школах с каждым годом растет. Уже сейчас есть на кого делать ставки.

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# Гандбол # Фотофакт

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