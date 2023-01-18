15 команд со всей Беларуси. В Минске завершился групповой раунд спартакиады ДЮСШ по гандболу

Победитель определится в субботу, 21 января, а пока завершен групповой раунд. В данном турнире принимают участия как коллективы ДЮСШ, так и клубные команды. Минский СКА – рекордсмен, армейцы представили четыре дружины мальчиков 2011-2012-х годов рождения. Специалисты отмечают, что уже сейчас можно выделить ряд перспективных ребят из всех команд-участниц.

Игорь Юдчиц, государственный тренер Беларуси по гандболу:

Думаю, что в этом возрасте спортивный результат далеко не главное. Тут больше мы радуемся за ребят. Нет мальчишек, которые не хотели бы выиграть матч, поэтому радуемся эмоциям, радуемся, что есть у них возможность показать, чему их научили тренеры за какой-то период времени. Показать себя перед родителями, друзьями, в конце концов перед специалистами, которые собираются со всей республики. Выводы мы будем делать, когда посмотрим соревнования данного возраста, скажем так, среди сборных команд областей. Тогда картина будет более-менее ясна. Еще года два им, по-моему, ждать.