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Сергей Ковальчук: думаю, со временем сможем в Чаусах проводить международные соревнования по биатлону

01 августа 2020 19:55
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Новости Беларуси. 1 августа в Чаусах отрылся новый биатлонный комплекс: тренировочная трасса, стрельбище, оружейная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ковальчук: думаю, со временем сможем в Чаусах проводить международные соревнования по биатлону-1

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
По качеству наших биатлонных баз эта, наверное, будет после Раубичей вторая. Она позволяет сегодня здесь проводить соревнования республиканского любого уровня. Я даже думаю, международные мы сможем со временем сюда подтягивать и проводить.

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах

Прекрасные условия, прекрасная база, но самое главное – это толчок для развития биатлона регионального.

# Биатлон # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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