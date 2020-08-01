«У меня мурашки по коже». Динара Алимбекова о новом биатлонном комплексе в Чаусах

Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка в женской эстафете по биатлону (2018):

Таких условий в мое время не было. То, что я сейчас наблюдаю, у меня мурашки по коже: не верится даже, что это все у меня в родном городе.

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах

Поддержка от государства. Чувствуется, что и Президент нашей страны очень много внимания уделяет спортсменам, поддерживает их.