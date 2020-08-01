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«У меня мурашки по коже». Динара Алимбекова о новом биатлонном комплексе в Чаусах

01 августа 2020 19:50
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Новости Беларуси. 1 августа в Чаусах отрылся новый биатлонный комплекс: тренировочная трасса, стрельбище, оружейная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У меня мурашки по коже». Динара Алимбекова о новом биатлонном комплексе в Чаусах-1

Поддержать ребят сегодня в Чаусы приехали знаменитые земляки.

«У меня мурашки по коже». Динара Алимбекова о новом биатлонном комплексе в Чаусах-4

Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка в женской эстафете по биатлону (2018):
Таких условий в мое время не было. То, что я сейчас наблюдаю, у меня мурашки по коже: не верится даже, что это все у меня в родном городе.

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах

Поддержка от государства. Чувствуется, что и Президент нашей страны очень много внимания уделяет спортсменам, поддерживает их.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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