«У меня мурашки по коже». Динара Алимбекова о новом биатлонном комплексе в Чаусах

Новости Беларуси. 1 августа в Чаусах отрылся новый биатлонный комплекс: тренировочная трасса, стрельбище, оружейная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 1 августа в Чаусах отрылся новый биатлонный комплекс: тренировочная трасса, стрельбище, оружейная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поддержать ребят сегодня в Чаусы приехали знаменитые земляки.
Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка в женской эстафете по биатлону (2018):
Таких условий в мое время не было. То, что я сейчас наблюдаю, у меня мурашки по коже: не верится даже, что это все у меня в родном городе.
«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах
Поддержка от государства. Чувствуется, что и Президент нашей страны очень много внимания уделяет спортсменам, поддерживает их.