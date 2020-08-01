Дарья Домрачева побыла на открытии биатлонного комплекса в Чаусах. И вот что она говорит

Новости Беларуси. 1 августа в Чаусах отрылся новый биатлонный комплекс: тренировочная трасса, стрельбище, оружейная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 1 августа в Чаусах отрылся новый биатлонный комплекс: тренировочная трасса, стрельбище, оружейная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поддержать ребят сегодня в Чаусы приехали знаменитые земляки. И не только.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:
Прямо можно обратиться уже даже к родителям всей области: вы знаете, куда привозить своих детей. Отличный стадион.
«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах
Действительно шикарные условия созданы для подготовки ребят.