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Дарья Домрачева побыла на открытии биатлонного комплекса в Чаусах. И вот что она говорит

01 августа 2020 19:49
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Новости Беларуси. 1 августа в Чаусах отрылся новый биатлонный комплекс: тренировочная трасса, стрельбище, оружейная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева побыла на открытии биатлонного комплекса в Чаусах. И вот что она говорит-1

Поддержать ребят сегодня в Чаусы приехали знаменитые земляки. И не только.

Дарья Домрачева побыла на открытии биатлонного комплекса в Чаусах. И вот что она говорит-4

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону: 
Прямо можно обратиться уже даже к родителям всей области: вы знаете, куда привозить своих детей. Отличный стадион.

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах

Действительно шикарные условия созданы для подготовки ребят.

# Биатлон # Дарья Домрачева # Фотофакт

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