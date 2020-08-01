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«Мы просто бегали кроссом». Сергей Новиков вспомнил, как начинал заниматься биатлоном

01 августа 2020 19:15
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Новости Беларуси. Карьера серебряного призера Олимпиады в Ванкувере Сергея Новикова начиналась именно в Чаусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы просто бегали кроссом». Сергей Новиков вспомнил, как начинал заниматься биатлоном-1

Биатлонист вспоминает, в каких условиях тренировались тогда, и по-хорошему завидует подрастающим чемпионам.   

«Мы просто бегали кроссом». Сергей Новиков вспомнил, как начинал заниматься биатлоном-4

Сергей Новиков, начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома:   
Невозможно сравнить то, что мы просто бегали кроссом и у нас роллерной подготовки как таковой в таком возрасте не было. Даже и по дорогам мы не катались на лыжероллерах, потому что не было условий.  

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах

Сейчас все условия. Главное, грамотно и тренерам подойти, и руководству спортивной школы.  

# Биатлон # Сергей Новиков # Фотофакт

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