«Мы просто бегали кроссом». Сергей Новиков вспомнил, как начинал заниматься биатлоном

Новости Беларуси. Карьера серебряного призера Олимпиады в Ванкувере Сергея Новикова начиналась именно в Чаусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Карьера серебряного призера Олимпиады в Ванкувере Сергея Новикова начиналась именно в Чаусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Биатлонист вспоминает, в каких условиях тренировались тогда, и по-хорошему завидует подрастающим чемпионам.
Сергей Новиков, начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома:
Невозможно сравнить то, что мы просто бегали кроссом и у нас роллерной подготовки как таковой в таком возрасте не было. Даже и по дорогам мы не катались на лыжероллерах, потому что не было условий.
«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах
Сейчас все условия. Главное, грамотно и тренерам подойти, и руководству спортивной школы.