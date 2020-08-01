«Мы просто бегали кроссом». Сергей Новиков вспомнил, как начинал заниматься биатлоном

Новости Беларуси. Карьера серебряного призера Олимпиады в Ванкувере Сергея Новикова начиналась именно в Чаусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Новиков, начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома:

Невозможно сравнить то, что мы просто бегали кроссом и у нас роллерной подготовки как таковой в таком возрасте не было. Даже и по дорогам мы не катались на лыжероллерах, потому что не было условий.

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах

Сейчас все условия. Главное, грамотно и тренерам подойти, и руководству спортивной школы.