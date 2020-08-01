«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах

Строительство объекта началось еще в 2012 году, но из-за нехватки средств затянулось. И вот, сегодня новый спортивный комплекс уже принимает первые соревнования.

Сегодня в Чаусах продолжают готовить биатлонистов. Благо, школа сильная. Раньше тренировки у ребят проходили по старенькому маршруту. Новая трасса, говорят, открывает и новые перспективы.

Анастасия Зайцева, воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы Чаусского района:

Когда я в первый раз ехала, ощущения были, что я как минимум в Раубичах, потому что захватывающе так. Мы катались раньше на площади, а тут сразу и подъемы, и спуски большие. Могилевская область и так хорошо выступала, не имея таких условий. А сейчас, думаю, намного лучше будет.

Дарья Домрачева оценила новый биатлонный комплекс в Чаусах

Поддержать ребят сегодня в Чаусы приехали и знаменитые земляки.

«У меня мурашки по коже». Динара Алимбекова о новом биатлонном комплексе в Чаусах

В Беларуси интерес к лыжному спорту немалый, особенно среди детей. Вот только трассы и экипировка начинающих спортсменов еще несколько лет назад оставляли желать лучшего.