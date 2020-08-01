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«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах

01 августа 2020 20:03
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Новости Беларуси. 1 августа в Чаусах отрылся новый биатлонный комплекс: тренировочная трасса, стрельбище, оружейная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах-1

Строительство объекта началось еще в 2012 году, но из-за нехватки средств затянулось. И вот, сегодня новый спортивный комплекс уже принимает первые соревнования.

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах-4

Поддержать подрастающее поколение приехали и олимпийские чемпионы. Подробности – в репортаже наших корреспондентов.

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Сегодня в Чаусах продолжают готовить биатлонистов. Благо, школа сильная. Раньше тренировки у ребят проходили по старенькому маршруту. Новая трасса, говорят, открывает и новые перспективы. 

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах-7

Анастасия Зайцева, воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы Чаусского района: 
Когда я в первый раз ехала, ощущения были, что я как минимум в Раубичах, потому что захватывающе так. Мы катались раньше на площади, а тут сразу и подъемы, и спуски большие. Могилевская область и так хорошо выступала, не имея таких условий. А сейчас, думаю, намного лучше будет.

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Поддержать ребят сегодня в Чаусы приехали и знаменитые земляки.

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В Беларуси интерес к лыжному спорту немалый, особенно среди детей. Вот только трассы и экипировка начинающих спортсменов еще несколько лет назад оставляли желать лучшего.

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах-10

Пришлось вмешаться Президенту. Глава государства поручил создать производство всего необходимого для этого вида спорта.

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах-13

Впрочем, стране нужна целая система подготовки будущих лыжников, и здесь только новым инвентарем не обойтись.

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо таким, как он, за отбор подготовленных людей – их никогда много не будет – платить. Пускай там небольшие деньги будут, но он будет знать, что он подготовил спортсмена, будущего хорошего биатлониста. Если такого он подготовил и вам отдает, то это не тысяча рублей.

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах-19

На стрельбище 18 оборудованных мишеней и трибуна на полтысячи зрителей.

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах-22

Новый комплекс теперь сможет принимать спортсменов на сборы не только со всей страны.

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Вот и первые соревнования не заставили себя долго ждать. 

«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах-25

Новую площадку уже сегодня опробовали участники четвертого сезона Кубка Белорусской федерации биатлона.

# Биатлон # Анастасия Зайцева # Александр Лукашенко # Фотофакт

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