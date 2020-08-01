«Ощущения, что я как минимум в Раубичах». Показываем биатлонный комплекс, который открыли в Чаусах

Новости Беларуси. 1 августа в Чаусах отрылся новый биатлонный комплекс: тренировочная трасса, стрельбище, оружейная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 1 августа в Чаусах отрылся новый биатлонный комплекс: тренировочная трасса, стрельбище, оружейная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительство объекта началось еще в 2012 году, но из-за нехватки средств затянулось. И вот, сегодня новый спортивный комплекс уже принимает первые соревнования.
Поддержать подрастающее поколение приехали и олимпийские чемпионы. Подробности – в репортаже наших корреспондентов.
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Сегодня в Чаусах продолжают готовить биатлонистов. Благо, школа сильная. Раньше тренировки у ребят проходили по старенькому маршруту. Новая трасса, говорят, открывает и новые перспективы.
Анастасия Зайцева, воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы Чаусского района:
Когда я в первый раз ехала, ощущения были, что я как минимум в Раубичах, потому что захватывающе так. Мы катались раньше на площади, а тут сразу и подъемы, и спуски большие. Могилевская область и так хорошо выступала, не имея таких условий. А сейчас, думаю, намного лучше будет.
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Поддержать ребят сегодня в Чаусы приехали и знаменитые земляки.
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В Беларуси интерес к лыжному спорту немалый, особенно среди детей. Вот только трассы и экипировка начинающих спортсменов еще несколько лет назад оставляли желать лучшего.
Пришлось вмешаться Президенту. Глава государства поручил создать производство всего необходимого для этого вида спорта.
Впрочем, стране нужна целая система подготовки будущих лыжников, и здесь только новым инвентарем не обойтись.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо таким, как он, за отбор подготовленных людей – их никогда много не будет – платить. Пускай там небольшие деньги будут, но он будет знать, что он подготовил спортсмена, будущего хорошего биатлониста. Если такого он подготовил и вам отдает, то это не тысяча рублей.
На стрельбище 18 оборудованных мишеней и трибуна на полтысячи зрителей.
Новый комплекс теперь сможет принимать спортсменов на сборы не только со всей страны.
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Вот и первые соревнования не заставили себя долго ждать.
Новую площадку уже сегодня опробовали участники четвертого сезона Кубка Белорусской федерации биатлона.