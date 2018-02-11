ОИ-2018. Лыжник Сергей Долидович назвал причину своего схода с дистанции

Новости Беларуси. 11 февраля белорусский лыжник Сергей Долидович сошел с дистанции на ОИ-2018.

Для известного спортсмена из Беларуси нынешние Игры стали седьмыми в карьере.

Лыжник в социальных сетях рассказал, почему он не доехал до финиша.

По словам Долидовича, ему помешали проблемы со здоровьем. К тому же лыжник старается не бегать при сильных морозах. Как отметил спортсмен, температура во время гонки опустилась до -17 градусов. К тому же было ветрено.

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Сергей Долидович:

Сошел сегодня с дистанции из-за проблем с бронхами и всем, что с этим связано. Сейчас чувствую себя нормально. Жаль только, что подвел всех, кто за меня болеет.

Это мои старые болячки. Когда температура ниже -15, стараюсь не бегать. На стадионе было -12, на дальней точке уже -17. Плюс ветер. Если и дальше будет такой мороз, то будет тяжеловато, но надеюсь на лучшее. Ну и хочется верить, что у меня только с дыханием проблемы. Следующая гонка 16 февраля, время на восстановление есть. Верю, что дальше будет лучше! Всем спасибо за поддержку!

Болельщики поддержали спортсмена и пожелали ему успехов в будущих гонках.

Накануне на Олимпийских играх начались соревнования по биатлону. Четыре белоруски вышли на старт спринтерской гонки. Лучший результат показала Дарья Домрачева – она заняла девятое место. Победительницей стала немка Лаура Дальмайер.