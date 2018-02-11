Белорусский лыжник Сергей Долидович сошёл с дистанции на ОИ-2018

Новости Беларуси. Белорусский 44-летний лыжник Сергей Долидович сошёл с дистанции.

В мужском скиатлоне, который состоял из 15 км классическим ходом и 15 км – свободным, три призовых места достались норвежцам. Первым пришёл Симен Хегстад Крюгер. Стоит отметить, что в начале дистанции спортсмен упал вместе с двумя российскими лыжниками.

Лучшим из белорусов стал Михаил Семенов с 44 местом. Юрий Астапенко занял 50 место. Вместе с ними в группе ехал Сергей Долидович, но спортсмен не сумел преодолеть 5 километров.

Долидович является старшим из белорусских участников. В прошлом году он собирал средства для подготовки к ОИ-2018. На Олимпиаде в 2014 году белорусский лыжник сумел занять 5 место в масс-старте и мог получить бронзовую медаль по причине дисквалификации российских спортсменов. Игры в Пхенчхане стали седьмыми для Долидовича.

«Тёплый привет из морозного Пхёнчхана».