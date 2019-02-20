Сергей Бочарников: «После двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место»

Новости Беларуси. Сильный ветер и обилие промахов на огневых рубежах – такой получилась первая гонка стартовавшего 20 февраля в Раубичах чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сильный ветер и обилие промахов на огневых рубежах – такой получилась первая гонка стартовавшего 20 февраля в Раубичах чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучше других с непростыми погодными условиями справился болгарин Красимир Анев. Именно он выиграл индивидуальную гонку у мужчин.
Победитель ЧЕ по биатлону Красимир Анев: «Очень много тренировок сделал на ветер и на холод»
В тройке призеров также норвежцы Тарьей Бё и Эннре Стремсхейм. Лучший среди белорусских стреляющих лыжников Роман Елетнов показал 15-й результат.
ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Индивидуальную гонку выиграл Красимир Анев. Текстовый онлайн
Сергей Бочарников, участник чемпионата Европы:
На места никогда не рассчитываешь, ориентируешься по ходу гонки и понимаешь, как идешь, что можешь, где сбавить и добавить. Все зависит от самочуствия, от стрельбы. Естественно, после двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место и хорошее выступление. Но четыре промаха отбросили меня за 10-ку сильнейших.