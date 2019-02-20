Прямой эфир

Сергей Бочарников: «После двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место»

20 февраля 2019 19:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сильный ветер и обилие промахов на огневых рубежах – такой получилась первая гонка стартовавшего 20 февраля в Раубичах чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Бочарников: «После двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место»-1

Лучше других с непростыми погодными условиями справился болгарин Красимир Анев. Именно он выиграл индивидуальную гонку у мужчин.

Победитель ЧЕ по биатлону Красимир Анев: «Очень много тренировок сделал на ветер и на холод»

Сергей Бочарников: «После двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место»-4

В тройке призеров также норвежцы Тарьей Бё и Эннре Стремсхейм. Лучший среди белорусских стреляющих лыжников Роман Елетнов показал 15-й результат.

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Индивидуальную гонку выиграл Красимир Анев. Текстовый онлайн

Сергей Бочарников: «После двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место»-7

Сергей Бочарников: «После двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место»-9

Сергей Бочарников, участник чемпионата Европы:
На места никогда не рассчитываешь, ориентируешься по ходу гонки и понимаешь, как идешь, что можешь, где сбавить и добавить. Все зависит от самочуствия, от стрельбы. Естественно, после двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место и хорошее выступление. Но четыре промаха отбросили меня за 10-ку сильнейших.

# Биатлон # Сергей Бочарников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Женскую индивидуальную гонку выиграла Оберг, у Кривко бронза. Стенограмма гонки
20 февраля 2019 18:51

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Женскую индивидуальную гонку выиграла Оберг, у Кривко бронза. Стенограмма гонки

Тренеры «Ливерпуля» и «Баварии» прокомментировали последний совместный матч
20 февраля 2019 17:45

Тренеры «Ливерпуля» и «Баварии» прокомментировали последний совместный матч

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр
20 февраля 2019 17:41

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр