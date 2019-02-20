Сергей Бочарников: «После двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место»

Сергей Бочарников, участник чемпионата Европы:

На места никогда не рассчитываешь, ориентируешься по ходу гонки и понимаешь, как идешь, что можешь, где сбавить и добавить. Все зависит от самочуствия, от стрельбы. Естественно, после двух рубежей на ноль я рассчитывал на достаточно высокое место и хорошее выступление. Но четыре промаха отбросили меня за 10-ку сильнейших.