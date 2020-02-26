Чемпионат Европы по биатлону стартует в «Раубичах»

Новости Беларуси. Несмотря на отсутствие снега и зимних холодов, олимпийский спорткомплекс «Раубичи» под Минском принимает международные соревнования по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 февраля здесь открывается перенесённый из Эстонии открытый чемпионат Европы по биатлону. Он продлится до конца недели.

Министерство спорта Беларуси и организаторы континентального первенства сообщили о выполнении всех условий, необходимых для проведения турнира. Для участия к нам приехали представители 40 команд. Это примерно 300 атлетов. Александр Гагиев о ЧЕ по биатлону: главная проблема – это снег

А сразу после чемпионата стартует этап Кубка Международного союза биатлонистов. Стоит сказать, что в белорусских «Раубичах» чемпионат Европы будет проходить второй год подряд. В 2019-м турнир совместили с Гонкой легенд и проводами белорусских биатлонисток Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино.



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