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Чемпионат Европы по биатлону стартует в «Раубичах»

26 февраля 2020 07:23
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Новости Беларуси. Несмотря на отсутствие снега и зимних холодов, олимпийский спорткомплекс «Раубичи» под Минском принимает международные соревнования по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 февраля здесь открывается перенесённый из Эстонии открытый чемпионат Европы по биатлону. Он продлится до конца недели.

Чемпионат Европы по биатлону стартует в «Раубичах» -1

Министерство спорта Беларуси и организаторы континентального первенства сообщили о выполнении всех условий, необходимых для проведения турнира. Для участия к нам приехали представители 40 команд. Это примерно 300 атлетов.

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Чемпионат Европы по биатлону стартует в «Раубичах» -4

А сразу после чемпионата стартует этап Кубка Международного союза биатлонистов. Стоит сказать, что в белорусских «Раубичах» чемпионат Европы будет проходить второй год подряд. В 2019-м турнир совместили с Гонкой легенд и проводами белорусских биатлонисток Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино.   

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Чемпионат Европы по биатлону стартует в «Раубичах» -7

В 2020 году оперативная организация первенства поможет в подготовке этапа Кубка мира, который болельщики ожидают в марте 2022-го всё здесь же, в «Раубичах».    

# Чемпионат мира по биатлону # Фотофакт

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