Тренеры «Ливерпуля» и «Баварии» прокомментировали последний совместный матч

Новости мира. Два матча прошли 19 февраля в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости мира. Два матча прошли 19 февраля в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В главной дуэли дня, а, быть может, и всей 1/8 финала сошлись «Ливерпуль» и «Бавария». Первый матч в исполнении этих команд не слишком впечатлил. Футболисты, особенно баварцы, явно осторожничали. Англичане владели территориальным преимуществом, но какой-то выгоды из него извлечь не сумели. В остатке безголевая ничья, и, значит, нас ждет что-то гораздо более интересное в ответном матче.
Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль»:
С точки зрения результата – это нормально. Не результат мечты, конечно, но хороший. Если бы «Бавария» была уверена в своих силах, у нас, возможно, было бы больше пространства. Обе пары центральных защитников много владели мячом и перекатывали его друг к другу без продвижения. У нас были шансы, которые нужно реализовывать.
Нико Ковач, главный тренер ФК «Бавария»:
Выстоять в гостях у «Ливерпуля» – это действительно классно. Как тактически, так и ментально мы работали очень хорошо. Все помогали друг другу. Здесь играть непросто, но мы добились поставленной цели. Сегодня каждый поддерживал товарища по команде. Сосредоточенная работа всегда вознаграждается.
Любопытно, что другой поединок вторника также не порадовал забитыми мячами. «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» – 0:0.