Тренеры «Ливерпуля» и «Баварии» прокомментировали последний совместный матч

Новости мира. Два матча прошли 19 февраля в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В главной дуэли дня, а, быть может, и всей 1/8 финала сошлись «Ливерпуль» и «Бавария». Первый матч в исполнении этих команд не слишком впечатлил. Футболисты, особенно баварцы, явно осторожничали. Англичане владели территориальным преимуществом, но какой-то выгоды из него извлечь не сумели. В остатке безголевая ничья, и, значит, нас ждет что-то гораздо более интересное в ответном матче.

Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль»:

С точки зрения результата – это нормально. Не результат мечты, конечно, но хороший. Если бы «Бавария» была уверена в своих силах, у нас, возможно, было бы больше пространства. Обе пары центральных защитников много владели мячом и перекатывали его друг к другу без продвижения. У нас были шансы, которые нужно реализовывать.

Нико Ковач, главный тренер ФК «Бавария»:

Выстоять в гостях у «Ливерпуля» – это действительно классно. Как тактически, так и ментально мы работали очень хорошо. Все помогали друг другу. Здесь играть непросто, но мы добились поставленной цели. Сегодня каждый поддерживал товарища по команде. Сосредоточенная работа всегда вознаграждается.