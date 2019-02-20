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Тренеры «Ливерпуля» и «Баварии» прокомментировали последний совместный матч

20 февраля 2019 17:45
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Новости мира. Два матча прошли 19 февраля в плей-офф футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренеры «Ливерпуля» и «Баварии» прокомментировали последний совместный матч -1

В главной дуэли дня, а, быть может, и всей 1/8 финала сошлись «Ливерпуль» и «Бавария». Первый матч в исполнении этих команд не слишком впечатлил. Футболисты, особенно баварцы, явно осторожничали. Англичане владели территориальным преимуществом, но какой-то выгоды из него извлечь не сумели. В остатке безголевая ничья, и, значит, нас ждет что-то гораздо более интересное в ответном матче.

Тренеры «Ливерпуля» и «Баварии» прокомментировали последний совместный матч -4

Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль»:
С точки зрения результата – это нормально. Не результат мечты, конечно, но хороший. Если бы «Бавария» была уверена в своих силах, у нас, возможно, было бы больше пространства. Обе пары центральных защитников много владели мячом и перекатывали его друг к другу без продвижения. У нас были шансы, которые нужно реализовывать.

Тренеры «Ливерпуля» и «Баварии» прокомментировали последний совместный матч -7

Нико Ковач, главный тренер ФК «Бавария»:
Выстоять в гостях у «Ливерпуля» – это действительно классно. Как тактически, так и ментально мы работали очень хорошо. Все помогали друг другу. Здесь играть непросто, но мы добились поставленной цели. Сегодня каждый поддерживал товарища по команде. Сосредоточенная работа всегда вознаграждается.

Тренеры «Ливерпуля» и «Баварии» прокомментировали последний совместный матч -10

Любопытно, что другой поединок вторника также не порадовал забитыми мячами. «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Барселоной» – 0:0. 

# Лига чемпионов # Юрген Клопп # Нико Ковач # Фотофакт

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