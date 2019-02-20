ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Женскую индивидуальную гонку выиграла Оберг, у Кривко бронза. Стенограмма гонки

Новости Беларуси. 20 февраля в «Раубичах» начался чемпионат Европы по биатлону. В 19:30 стартовала индивидуальная женская гонка. Победу одержала шведка Ханна Оберг. Второе место представительницы Украины Юлии Журавок. Белоруска Ирина Кривко – третья.

Открытый чемпионат Европы по биатлону. День первый. Женская индивидуальная гонка. Всего в этот вид программы заявились 86 спортсменок.

Не знаю, как сложится сегодняшняя гонка для Нади Мозер из Канады, но она уже может гордиться тем, что «неофициально» открыла чемпионат Европы.

Список стартующих белорусок открыла Динара Алимбекова! Биатлонистка ушла на трассу под номером 19.

30-й в гонку убежала еще одна наша надежда на медали сегодня – Ирина Кривко!

Э-эх! Динара допускает один промах на первой лежке.

Ирина работала на рубеже медленно, но аккуратно. Первый ноль у белорусок.

Очень сложная ветровая обстановка в «Раубичах». Промахиваются все.

Россиянка Светлана Миронова, которая являлась лидером до третьей стрельбы, допускает три промаха на второй лежке!

На свой первый огневой рубеж пришла олимпийская чемпионка в этом виде программы Ханна Оберг. Отрабатывает чисто.

Трибуны гудят: Ира Кривко – вторая стрельба чисто!

Пример с Ирины берет и Елена Кручинкина. Первая лежка ей покоряется.

У Динары Алимбековой снова один промах. Точно без шансов.

Промахивается последним выстрелом наша Ира, но все равно уходит лидером. Везет остальным после третьей стрельбы более 20 секунд.

Россиянка Светлана Миронова, несмотря на то, что ушла в гонку второй, первой пересекает финишную черту! Возможно, так и останется в топ-5.

Сегодняшняя индивидуалка точно прошла мимо Динары. 1-2-1-1 по рубежам

Кривко прибежала на заключительную стрельбу! Э-эх, промахивается третьим выстрелом. 2 штрафные минуты в пассиве в сегодняшней индивидуалке.

Раубичский ветер настолько суров, что даже Екатерина Юрлова-Перхт не справляется с ним. После великолепной лежки – сразу три на стойке.

Ирина Кривко до 20 секунд сокращает отставание от Журавок. Еще 1,7 км бежать!

Как же не повезло еще одной белоруске, Дарье Юркевич! После нулевой лежки – два промаха на стойке.

Немного не хватило на финише Ире! Пока промежуточное второе место и отставание от лидера – украинки Юлии Журавок – 9,2 секунды.

Вторая лежка у Ирины Кручинкиной. Совсем не идет стрельба у натурализованной белоруски: 4-2-2 по рубежам.

Мчится к финишу Ханна Оберг. Она финиширует лидером! Шведка потеснила с первого места украинку Юлию Журавок, выиграв у нее более 32 секунд.

Юркевич – 0+2+1.

Очень плохо отстреляли сегодня сестры Кручинкины. Правда, Елена все-таки немного лучше – 0-2-2-2.

Итак, финишировала последняя биатлонистка. Можно подводить итоги. Лучшие результаты у белорусок у Кривко и Алимбековой – 3 и 17 место соответственно. Елена Кручинкина 34-я, на 57-м месте Дарья Юркевич, 69-й финишировала Ирина Кручинкина.