Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр

Новости Беларуси. Танцоров со всей страны пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр. 20 февраля в Минске прошел очередной отбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желающих принять участие собралось больше полутысячи. Подробности в репортаже корреспондента Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:

Покорять судей своей пластикой, завидной энергией и харизмой приехали участники со всей страны. Желающих участвовать в церемонии открытия Игр – почти шесть сотен. Жюри сразу понимает: выбор будет сделать не очень просто.

Максимум уверенности и минимум волнения. И все ради того, чтобы за несколько минут впечатлить, очаровать и убедить строптивое жюри.

Кто нужен? Требования к танцорам просты: старше 18, с опытом и способностями.

Сергей Хомич, начальник управления церемоний и культурной программы Дирекции II Европейских игр:

Нам нужно порядка 300 человек. Уже сейчас видно, что в труппе танцоров конкуренция три человека на место. Для молодых людей, тех, кто занимается танцами, это большой шанс заявить о себе и получить опыт.

Среди рвущихся на шоу церемонии и Наталья Стенник. Пять лет опыта. Танцует хип-хоп, ямайский дэнсхолл, в ритме и джаз-фанка. С таким набором пробы не страшны, да и конкуренты – тоже.

Наталья Стенник:

Все танцоры сильные, все танцоры хорошие, харизматичные. Конкуренция, да, сильная. Главное – танец, а кастинг – это уже второе.

На просмотр пришла и Ульяна Юренко. Хоть и повар по образованию, с танцами справляется не хуже, чем с французским рататуем.

Ульяна Юренко:

Мы выучили связку и отработали ее по группам. Связка для меня не очень сложная, бывают намного сложнее. С этим можно справиться. Главное – проявить харизму.

В общем, у кого-то получится, а у кого-то и нет. Кастинг проходит в три этапа. Сегодня отбирают свободных танцоров, любителей и профессионалов. Позади – оценки белорусским коллективам.

А вот 21 февраля устроят просмотр самодеятельным. Лучшие из лучших свои таланты покажут через 121 день. А пока, все эти недели, их ждут упорные тренировки.