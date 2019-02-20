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Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр

20 февраля 2019 17:41
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Новости Беларуси. Танцоров со всей страны пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр. 20 февраля в Минске прошел очередной отбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -1

Желающих принять участие собралось больше полутысячи. Подробности в репортаже корреспондента Виктории Ходосок.

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -4

Виктория Ходосок, СТВ:
Покорять судей своей пластикой, завидной энергией и харизмой приехали участники со всей страны. Желающих участвовать в церемонии открытия Игр – почти шесть сотен. Жюри сразу понимает: выбор будет сделать не очень просто.

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -7

Максимум уверенности и минимум волнения. И все ради того, чтобы за несколько минут впечатлить, очаровать и убедить строптивое жюри.

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -10

Кто нужен? Требования к танцорам просты: старше 18, с опытом и способностями.

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -13

Сергей Хомич, начальник управления церемоний и культурной программы Дирекции II Европейских игр:
Нам нужно порядка 300 человек. Уже сейчас видно, что в труппе танцоров конкуренция три человека на место. Для молодых людей, тех, кто занимается танцами, это большой шанс заявить о себе и получить опыт.

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -16

Среди рвущихся на шоу церемонии и Наталья Стенник. Пять лет опыта. Танцует хип-хоп, ямайский дэнсхолл, в ритме и джаз-фанка. С таким набором пробы не страшны, да и конкуренты – тоже.

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -19

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -21

Наталья Стенник:
Все танцоры сильные, все танцоры хорошие, харизматичные. Конкуренция, да, сильная. Главное – танец, а кастинг – это уже второе.

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -24

На просмотр пришла и Ульяна Юренко. Хоть и повар по образованию, с танцами справляется не хуже, чем с французским рататуем.

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -27

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -29

Ульяна Юренко:
Мы выучили связку и отработали ее по группам. Связка для меня не очень сложная, бывают намного сложнее. С этим можно справиться. Главное – проявить харизму.

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -32

В общем, у кого-то получится, а у кого-то и нет. Кастинг проходит в три этапа. Сегодня отбирают свободных танцоров, любителей и профессионалов. Позади – оценки белорусским коллективам.

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -35

А вот 21 февраля устроят просмотр самодеятельным. Лучшие из лучших свои таланты покажут через 121 день. А пока, все эти недели, их ждут упорные тренировки.

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -38

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -40

Роман Ковалев, хореограф:
Репетиции будут идти на протяжении трех месяцев. И мы уже выходим, наверное, с первых чисел июня на большую площадку. В конце каждого месяца у нас будут большие сводные репетиции со всеми участниками – и современного, и народного плана. Так как в одном эпизоде может сразу участвовать от 200 человек.

Шанс заявить о себе. Танцоров со всей Беларуси пригласили на кастинг для участия в церемонии открытия II Европейских игр -43

# Европейские игры # Сергей Хомич # Наталья Стенник # Ульяна Юренко # Роман Ковалев # Фотофакт

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