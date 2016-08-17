Рио-2016. Иван Тихон с легкостью вышел в финал Олимпиады, Файдек – пролетел

За квалификацией следили, наверное, и те, кто с трудом отличает молот от копья – чисто по-человечески, и любители спорта. Среди последних по долгу профессии и личного прошлого опыта – Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики.

Новости Беларуси. Сегодня в борьбу за медали Олимпиады в Рио вступил Иван Тихон. Самый многострадальный белорусский спортсмен вернулся, чтобы восстановить свою репутацию (из-за допинговых скандалов Ивана Тихона не было в большом спорте почти 8 лет) и подтвердить, а лучше превзойти свой последний успешный результат – серебро на ЧЕ-2016 по легкой атлетике.

Иван Тихон стал первым, кому удалось выполнить квалификационный норматив в 76,50 м, перешагнув его ровно на 1 см, что автоматически дает право метать в финале. Причем сделал это Тихон уже в первом выходе в олимпийский сектор!

С третьей попытки выполнил норматив и бронзовый призер ЧМ-2016 поляк Войцеху Нивицки. В итоговой классификации он даже обошел Тихона с результатом 77,64 м.

Главный же соперник и обидчик нашего Ивана, еще один поляк – Павел Файдек, действующий чемпион Европы, откровенно провалился. Зацепив сетку в первой попытке, в двух оставшихся он не смог перебросить даже 72 метра – мимо финала.

Иван Тихон (в интервью «СБ. Беларусь Сегодня»):

Как говорится, опыт приходит с годами. Я постарался просто хорошо начать соревнования: без нервов и каких-либо вопросов. Понятно же, что главное сражение будет через день, в пятницу, когда состоится финал. Но это не значит, что в квалификации можно расслабляться. За это, бывает, наказывают. В прошлом году на чемпионате мира, помните, мне не удалось выйти в основные соревнования. Сегодня – Павелу Файдеку. Я ничуть не злорадствую: парень он хороший, но это спорт, здесь такое бывает, а соперников нужно уважать.