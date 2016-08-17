Рио-2016. Иван Тихон с легкостью вышел в финал Олимпиады, Файдек – пролетел

Новости Беларуси. Сегодня в борьбу за медали Олимпиады в Рио вступил Иван Тихон. Самый многострадальный белорусский спортсмен вернулся, чтобы восстановить свою репутацию (из-за допинговых скандалов Ивана Тихона не было в большом спорте почти 8 лет) и подтвердить, а лучше превзойти свой последний успешный результат – серебро на ЧЕ-2016 по легкой атлетике.
За квалификацией следили, наверное, и те, кто с трудом отличает молот от копья – чисто по-человечески, и любители спорта. Среди последних по долгу профессии и личного прошлого опыта – Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики.
Иван Тихон стал первым, кому удалось выполнить квалификационный норматив в 76,50 м, перешагнув его ровно на 1 см, что автоматически дает право метать в финале. Причем сделал это Тихон уже в первом выходе в олимпийский сектор!
С третьей попытки выполнил норматив и бронзовый призер ЧМ-2016 поляк Войцеху Нивицки. В итоговой классификации он даже обошел Тихона с результатом 77,64 м.
Главный же соперник и обидчик нашего Ивана, еще один поляк – Павел Файдек, действующий чемпион Европы, откровенно провалился. Зацепив сетку в первой попытке, в двух оставшихся он не смог перебросить даже 72 метра – мимо финала.
Иван Тихон (в интервью «СБ. Беларусь Сегодня»):
Как говорится, опыт приходит с годами. Я постарался просто хорошо начать соревнования: без нервов и каких-либо вопросов. Понятно же, что главное сражение будет через день, в пятницу, когда состоится финал. Но это не значит, что в квалификации можно расслабляться. За это, бывает, наказывают. В прошлом году на чемпионате мира, помните, мне не удалось выйти в основные соревнования. Сегодня – Павелу Файдеку. Я ничуть не злорадствую: парень он хороший, но это спорт, здесь такое бывает, а соперников нужно уважать.
Напомним, Файдек то и дело нелицеприятно высказывается в прессе о белорусском метателе молота, а на соревнованиях, вопреки этикету, не подает руки.
Главный редактор спортивного Интернет-портала Tribuna.com Олег Горунович: «Если Тихон вдруг выиграет медаль – как он будет с поляком стоять на одном пьедестале?» (здесь подробнее)
Также в финал пробился белорус Сергей Коломоец, метнув молот на 74,29 м – это 8-й результат в квалификации. Его соотечественник дебютант Игр Павел Борейша с показателем 73,33 м остановился в шаге от заветной 12-й строчки, дающей путевку в решающий турнир.
Финал состоится в пятницу, 19 августа.
Фото. Reuters