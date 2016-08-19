Мария Мамошук: как можно быть довольной серебряной медалью?

Не устает принимать поздравления Мария Мамошук. Наша спортсменка накануне стала серебряным призером Олимпийских игр в Рио в состязаниях по борьбе. Это первая олимпийская награда для белорусской женской борьбы.

В финальном поединке уроженка Гомельщины уступила представительнице японской школы Рисако Каваи и по окончании поединка не скрывала досады. Однако серебряная медаль главных стартов четырехлетия – это, несомненно, высочайшее достижение для молодой спортсменки и заметная веха в истории этого вида спорта в нашей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мария Мамошук, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио:

Как можно быть довольной серебряной медалью? Обычно довольны или бронзой хотя бы, или первым местом. Второе – это ни туда, ни сюда. Шансы есть всегда. Просто, вроде, настраивалась, подготовилась. Не знаю почему, что пошло не так. С этой японкой встречаюсь второй раз (на мире боролась еще). Как-то не могу найти подход к ней.