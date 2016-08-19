Четверка белорусских байдарочниц вышла в финал на дистанции 500 м на Олимпиаде в Рио

Новости Беларуси. 20 августа будем следить за финальными разборками у байдарочниц, где наш квартет на дистанции 500 метров будет пытаться подтвердить статус фаворита.

Марина Литвинчук, Маргарита Махнева, Ольга Худэнко и Надежда Лепешко сегодня в предварительном заезде уже показали класс. Чемпионки мира в этом виде стали первыми в своем заезде, опередив ближайших преследовательниц более чем на три секунды.

Выиграв предвариловку, белоруски пробились сразу в финал и избавили себя от необходимости снова выходить на старт в полуфинальном заезде. Что ж, силы нашим байдарочницам еще понадобятся в медальных разборках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».