Анатолий Ермак: следующую Олимпиаду Василиса Марзалюк должна выиграть

Новости Беларуси. Ложкой дегтя во вчерашнем соревновательном дне на олимпийских борцовских коврах стал результат выступления нашей другой атлетки – Василисы Марзалюк. После того, как Василиса в четвертьфинале расправилась с главным претендентом на золото американкой Грей, белоруска вполне заслуженно могла рассчитывать на медали форума. Однако дальнейший турнирный путь сложился для Марзалюк крайне неудачно, и, уступив в двух дальнейших схватках, Василиса осталась без пьедестала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анатолий Ермак, экс-главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе (2005-2009 гг.) :

Долго шла к пятому месту. Она, к сожалению, и в Лондоне была пятой. Но сейчас могла быть в финале. Но судьи не дали. Но если Василиса решит (я надеюсь, так и будет), следующую Олимпиаду она должна выиграть.