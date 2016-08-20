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Иван Тихон о серебре в Рио: «Радость присутствует, но с легкой горчинкой»

20 августа 2016 11:41
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Новости Беларуси. Очередное серебро Олимпиады!  Седьмую медаль в Рио для национальной команды завоевал Иван Тихон. Он  метнул молот  на расстояние 77 метров и 79 сантиметров.

40-летний Иван Тихон уже был бронзовым призером Олимпиады в Пекине. В 2003 и 2007 годах становился чемпионом мира. На прошедшем в июле первенстве Европы в Амстердаме Тихон стал вторым. И вот – серебро Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Тихон, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:
Может быть болельщиков это расстроило, но я чуть-чуть рад в этом плане. Потому что длительный промежуток времени, нехватка соревновательного опыта все-таки сказались и на внутренних ощущениях, и вообще давление какое-то присутствует. Поэтому радость присутствует, но с легкой горчинкой.

# Иван Тихон # Олимпиада 2016

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