Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет на чемпионате мира

Сборная Беларуси по пляжному футболу квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира. В решающем матче наши парни нанесли поражение французам – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дважды цель поразил Бриштель. Еще один точный удар нанес Новиков. Таким образом, подопечные Николаса Альварадо одержали виктории во всех четырех сыгранных противостояниях. Финальная стадия мундиаля пройдет в феврале 2024 года в Арабских Эмиратах.