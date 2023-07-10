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Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет на чемпионате мира

10 июля 2023 13:19
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Сборная Беларуси по пляжному футболу квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира. В решающем матче наши парни нанесли поражение французам – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет на чемпионате мира-1

Дважды цель поразил Бриштель. Еще один точный удар нанес Новиков. Таким образом, подопечные Николаса Альварадо одержали виктории во всех четырех сыгранных противостояниях. Финальная стадия мундиаля пройдет в феврале 2024 года в Арабских Эмиратах.

# Спортивные соревнования # Николас Альварадо # Игорь Бриштель # Фотофакт

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