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Новости по тегу #Игорь Бриштель

Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила Оману во втором товарищеском поединке
28 марта 2026 18:59

Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила Оману во втором товарищеском поединке

Игорь Бриштель признан лучшим игроком Беларуси по пляжному футболу в 2025 году
28 октября 2025 11:39

Игорь Бриштель признан лучшим игроком Беларуси по пляжному футболу в 2025 году

Сборную Беларуси по пляжному футболу встретили в Национальном аэропорту Минск
13 мая 2025 10:48

Сборную Беларуси по пляжному футболу встретили в Национальном аэропорту Минск

Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с ЧМ – подводим итоги мундиаля
27 февраля 2024 17:22

Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с ЧМ – подводим итоги мундиаля

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира в Дубае
22 февраля 2024 17:57

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира в Дубае

Сборная Беларуси одержала третью победу на ЧМ по пляжному футболу
20 февраля 2024 13:51

Сборная Беларуси одержала третью победу на ЧМ по пляжному футболу

Пляжный футбол. Белорусы вошли в сотню претендентов на звание лучших в сезоне
13 декабря 2023 13:44

Пляжный футбол. Белорусы вошли в сотню претендентов на звание лучших в сезоне

Пляжный футбол. Сборная Беларуси занимает 19-ю строчку в международном рейтинге команд
08 ноября 2023 14:13

Пляжный футбол. Сборная Беларуси занимает 19-ю строчку в международном рейтинге команд

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ
13 августа 2023 17:12

Ковальчук: «Интрига до последней минуты». Беларусь – чемпион по пляжному футболу на Играх СНГ

Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет на чемпионате мира
10 июля 2023 13:19

Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет на чемпионате мира

Сборная Беларуси по пляжному футболу минимально уступила россиянам в товарищеском матче
12 апреля 2023 14:31

Сборная Беларуси по пляжному футболу минимально уступила россиянам в товарищеском матче

Победная философия и смелая игра: сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к третьему этапу Евролиги с новым тренером
27 июля 2017 12:00

Победная философия и смелая игра: сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к третьему этапу Евролиги с новым тренером