Новости по тегу #Игорь Бриштель

Противостояние получилось равным, оппоненты много атаковали и поочередно перехватывали инициативу.
В национальной сборной Бриштель выступает с 2009 года, а с 2019-го он играет в питерском «Кристалле», в составе которого шесть раз становился чемпионом России.
Крепкие объятия, цветы и слова благодарности – так встречали игроков, которые вписали свои имена в спортивную летопись страны.
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