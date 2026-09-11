Новости по тегу #Николас Альварадо

Закономерный итог – борьба в утешительном раунде.
На сей раз наши парни уступили испанцам.
До начала суперфинала, где восемь сильнейших дружин Европы вновь определяют лучших, остается чуть больше двух месяцев. Наши парни уже ассоциируются с мировыми лидерами. Это и понятно.
За этим успехом огромная работа, проделанная абсолютно каждым, кто был вовлечен в этот процесс.
«В этом году мы хотим стать золотыми чемпионами и принести победу в Лиге Европы для нашей страны».
Серебряных призеров мирового форума – 2025 по пляжному футболу – Национальную команду Беларуси – чествовали в зале Олимпийской славы в штаб-квартире НОК. Подопечные Николаса Альварадо вписали свои имена в историю мирового футбола, дойдя до финала мундиаля.
В одной второй подопечные Николаса Альварадо в красивом стиле обыграли Сенегал – 5:2.
Наша команда улучшила свои показатели на одну позицию.
Подопечные Николаса Альварадо в решающем матче европейской квалификации нанесли разгромное поражение команде Дании.
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