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Новости по тегу #Николас Альварадо

Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла все матчи группового этапа суперфинала Евролиги
11 сентября 2026 20:11

Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла все матчи группового этапа суперфинала Евролиги

Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела второе кряду поражение в суперфинале Евролиги
10 сентября 2026 19:52

Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела второе кряду поражение в суперфинале Евролиги

Сборная Беларуси по пляжному футболу ведет подготовку к суперфиналу Евролиги
02 июля 2026 18:38

Сборная Беларуси по пляжному футболу ведет подготовку к суперфиналу Евролиги

Привел команду по пляжному футболу к мировым вершинам – о белорусских спортсменах поговорили с Николасом Альварадо
02 июля 2026 10:31

Привел команду по пляжному футболу к мировым вершинам – о белорусских спортсменах поговорили с Николасом Альварадо

Какие задачи стоят перед сборной Беларуси по пляжному футболу? Узнали у главного тренера
18 января 2026 19:06

Какие задачи стоят перед сборной Беларуси по пляжному футболу? Узнали у главного тренера

Глава НОК – белорусским пляжникам: мы как страна, которая благодарна своим победителям, в долгу не останемся!
25 июня 2025 20:14

Глава НОК – белорусским пляжникам: мы как страна, которая благодарна своим победителям, в долгу не останемся!

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира
10 мая 2025 17:19

Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира

Сборная Беларуси по пляжному футболу поднялась на 5-е место в обновлённом мировом рейтинге
09 января 2025 19:23

Сборная Беларуси по пляжному футболу поднялась на 5-е место в обновлённом мировом рейтинге

Сборная Беларуси по пляжному футболу становится участником финальной части ЧМ
12 октября 2024 18:17

Сборная Беларуси по пляжному футболу становится участником финальной части ЧМ

Сборная Беларуси по пляжному футболу провела спарринг с командой из России
14 декабря 2023 11:47

Сборная Беларуси по пляжному футболу провела спарринг с командой из России

Белорусские футболисты-пляжники выиграли второй раз подряд в суперфинале Лиги Европы
20 сентября 2023 14:35

Белорусские футболисты-пляжники выиграли второй раз подряд в суперфинале Лиги Европы

Сборная Беларуси по пляжному футболу удачно стартовала в суперфинале Евролиги
19 сентября 2023 14:16

Сборная Беларуси по пляжному футболу удачно стартовала в суперфинале Евролиги