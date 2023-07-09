Белорусский тайский бокс. Вот где тренируются будущие звёзды муай-тай

II Игры стран СНГ, чемпионат России и первенство мира – 2023 – именно на эти три старта готовятся бойцы Беларуси и России, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Совместный сбор, неофициальное название лагеря «Маленький Таиланд», спрятался в лесах Могилевской области возле деревеньки Чечевичи на берегу Чигиринского водохранилища. Именно там готовят в поте лица будущих чемпионов. Тренировки по тайскому боксу – главное в распорядке дня. Конечно, есть время и на отдых. Среди этих ребят нельзя различить, кто – белорус, кто – русский, но у них одна цель.

Абдул Малаалиев, президент Федерации таиландского бокса Тульской области:

В прошлом году мы были в Стайках с ними совместно, в этом – здесь. Нам очень удобно, с пользой проводим время. Очень хорошие сборы, здесь очень сильные команды, потому что сборная Беларуси в мире и в К-1, и в «тае» – очень сильная команда. Гости пожаловали расширенным десантом – 70 человек, как говорится, от мало до велика. Тренируются все сразу на двух рингах и трех коврах, не считая отдельных локаций по ОФП и СФП, и все это под открытым небом. Для уточнения: три тренировки в день. В Белорусской команде сегодня активная смена поколений, те кто в 2021-м взлетал на международный пьедестал, уже история. Теперь пришло новое время для новых имен. С составом в команду на белорусский мультифорум тренерский штаб определился. Шанс попасть на первенство мира в Турцию есть у всех.

Стараешься, чтобы рука на ногу заходила, чтобы не проваливаться.

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:

На сборах просмотрели видео боев отдельных конкурентов, подготовили для каждого нашего спортсмена план работы. И уже даже некоторые спортсмены из России помогают нам – полностью копируют наших оппонентов. Тем самым нам уже будет проще в бою адаптироваться под соперника, нежели бы это было впервые.

Розовые перчатки и наколенники – это действительно правда. Из под шлема игриво выглядывает хвост, сразу понимаешь – девочка. Шортики в аппетитные пончики и белая аристократическая кожа. Ася Халецкая не новичок. За ее плечами 7 классов средней школы в Могилеве, и она победительница первенства страны. Елизавета Жигера также чемпионка страны, но ей 16. Девушка завоевала право выступить на II Играх стран СНГ, это будет ее дебют на международном старте.

Елизавета Жигера, участница команды на II Игры стран СНГ:

Я хочу все таки наконец-то получить мастера спорта, выиграть мир. Буду поступать в БГУФК. С детства хотела стать тренером, а сейчас смотрю на своего тренера и очень горю этим. Несмотря на то, что условия в лагере спартанские, девчонок тут предостаточно, они не только украшают ряды команд, они еще и демонстрируют женскую волю.

Зайди туда с этим движением. Зашла – и сразу сдвигаешься. Голова не должна быть на линии атаки. Пойдемте на смелый шаг.

На учебно-тренировочном сборе не только молодежь и юниоры. Наравне с маститыми до изнеможения работают дети. Совместный проект МВД, Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса с Президентским спортивным клубом «Смелый шаг» традиционно летом организовывают спортивные лагеря. Этим ребятам повезло вдвойне. Они и отдыхают, и имеют возможность учиться у старших.





Дмитрий Мельников, тренер РЦОП «Стайки»:

Двигаемся к месту тренировки «Смелого шага». Зона работы на мешках, зона работы круговых тренировок, СФП, игровая площадка. Разбросаны по нескольким площадкам. Сейчас у ребят происходит круговая тренировка. Одна группа бойцов «Смелого шага» и на мешочках отрабатывает вторая. Потом они меняются. Занятия спортом закаляют этих ребят, характер у них есть, желание тоже. И в принципе, они уже добиваются нормальных успехов. Есть победители, призеры первенства Беларуси. То есть ребята занимаются достаточно серьезно.

Ярослава Илбовникова, участник проекта «Смелый шаг»:

Просто мама увидела, спросила: не хочешь туда пойти? Я согласилась попробовать, и как-то завертелось. Тут люди хорошие, тренеры, тренировки – все.

Федор Войтов, участник проекта «Смелый шаг»:

Мы бьем мешки, пады, подушки, работаем в парах, клинч, силовые тренировки. Наши тренеры хорошие, иногда бывают злые.

Растущий организм нужно непременно правильно питать. На солдатской кухне имеется и первое, и второе, и компот.

И самовар настоящий, тульский, подаренный российскими бойцами.

Дмитрий Мельников:

Тут все: и тренерская, и кухня. Например, если пройтись по сегодняшнему меню, оно, в принципе, простое, потому что лагерь особенный. Почему называется «Маленький Таиланд»? Потому что лесной импровизированный тренировочный кэмп. Утром у нас были вареные яйца, майонез, горошек, вареная колбаса – оливье, чай, вафли. Сейчас у нас на обед готовится фасолевый суп, макароны с поджаркой от нашего повара Алексея и на десерт – лимонад и мюсли.

Наш повар Алексей, Могилев. Наш папа, наш судья. Наш тренер, который обладает замечательными кулинарными способностями. Дисциплина в лагере железная, мыть руки перед обедом никто не заставляет. Ребята бегут гурьбой, правда, не к умывальнику, а к реке. Двойной эффект.

Юрий Филипов, тренер-преподаватель СДЮШОР «Спартак-35», Могилев:

Отработали все на отлично. Все старались. Сейчас у вас 5 минут сходить в домик, переодеться, положить экипировку. Взять принадлежности для купания: купальники, плавки, полотенца, и мы с вами через 5 минут встречаемся здесь и организованно идем купаться. Соблюдаем дистанцию, идем нормально по дороге.