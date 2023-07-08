Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдона

Лондонский дождь вновь внёс коррективы в состязательную программу уимблдонского турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня многие матчи были приостановлены или вовсе перенесены. Однако белорусские теннисистки успели провести свои поединки.

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала травяного мэйджора, обыграв россиянку Анну Блинкову – 6:2, 6:3. Белоруска со старта начала действовать уверенно и удержала инициативу до конца противостояния. Хотя в матче были и трудности, но Арина смогла их решить. Следующей оппонеткой второй ракетки мира станет еще одна россиянка Екатерина Александрова.

Продолжает громить соперниц в парном разряде Ирина Шиманович в дуэте с Оксаной Калашниковой. Белорусско-грузинский тандем вышел в 1/8 финала. Во втором круге девушки были значительно сильнее пары Эйкери/Панова – 6:0, 6:4. К сожалению, дальше возможно белорусское дерби. Это случится, если Лидия Морозова с напарницей выиграет свою дуэль.