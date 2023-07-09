«Мы ожидаем хорошую конкуренцию». Пообщались с представителем Белорусской федерации плавания

В числе тех, кто представит нашу страну на II Играх стран СНГ, есть и пловцы, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Белорусская федерация уделяет огромное внимание как национальной команде, так и подрастающему поколению, и неслучайно в этом виде спорта за медали на мультифоруме поспорят юниоры. Взрослые спортсмены уже ведут подготовку к Кубку России, главному старту сезона. В Бресте собрались все топовые пловцы страны.
О форумах, задачах, Олимпийских играх и о наборах в плавательные секции рассказала заместитель председателя Белорусской федерации плавания, мастер спорта международного класса – Анна Копаченя.
«Школы начали строиться с бассейнами». Как правильно воспитать спортсмена с нуля?
Анна Копаченя, заместитель председателя Белорусской федерации плавания:
Школы действительно начали строиться с бассейнами. Если школа отстраивается, то она обязательно с бассейном. И детские сады точно так же.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Да, и детские сады точно так же, таких уже много.
Анна Копаченя:
Да, то есть у нас большое количество бассейнов.
Юлия Силипицкая:
Свыше 1 000?
Анна Копаченя:
Да, свыше 1 000.
Юлия Силипицкая:
По всей Беларуси?
Анна Копаченя:
Да, от нестандартных до 50-метровых.
Юлия Силипицкая:
Понятное дело, что начинаем то мы с нестандартных, это более правильно.
Анна Копаченя:
Мы начинаем с сада, допустим.
Юлия Силипицкая:
С навыков.
Анна Копаченя:
С сада, дальше – школа и так далее и тому подобное. Вот поэтому это идеи была принята на ура. И она начала работать. Но, как распоряжается директор общеобразовательной школы, это его личное дело.
Юлия Силипицкая:
Какой будет плюс для директора?
Анна Копаченя:
Престиж. Когда у тебя в школе воспитанник занимает высокие места на международных соревнованиях, разве это не здорово Когда я вспоминаю свой опыт, мне это очень помогает в нынешней работе, потому что я прошла большой опыт: от спортсменки до мастера спорта международного класса. И я из небольшого города, из Солигорска, и мне настолько приятно, когда мои племянники заканчивают ту же гимназию, в которой училась я и говорят: «Аня, твои фотографии до сих пор на доске почета».
Юлия Силипицкая:
И растят-то комплексно, начиная от тренера и заканчивая учителем любым. Если коммуникации состоятся дальше, это сколько же мы еще просмотрим детей, сколько мы сможем найти вот этих талантов.
Анна Копаченя:
Много, плюс еще родители, здесь еще большую роль играет работа тренера с родителями.
Юлия Силипицкая:
А есть сейчас проблема с тренерским штабом?
Анна Копаченя:
В ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦОР у нас 500 тренеров. Тренеры идут работать.
Юлия Силипицкая:
Уже не говорят, что маленькая зарплата?
Анна Копаченя:
Здесь тоже есть определенная градация, и не говорят, что маленькая зарплата. Кто-то где-то говорит, зависит от ресурсов учреждения. Кто-то хочет искать плоды, а кто-то хочет работать только на начальном уровне.
Юлия Силипицкая:
Но в конце концов тоже есть определенная система.
Анна Копаченя:
У него есть возможность передать спортсмена, когда где-то зажигается звездочка, а сам не готов работать – пожалуйста, у тебя есть возможность. Ты ищешь вариант и передаешь человеку, который готов. Да, есть те, кто передают, а есть, которые хотят воспитывать сами.
Юлия Силипицкая:
Даем возможность эту?
Анна Копаченя:
Даем. Я всегда ратую за то, чтобы у нас в каждом регионе была база, к примеру, Брестского областного центра и Минского городского центра. Чтобы в каждом регионе была такая база, чтобы была возможность региональному тренеру расти. Ну, представьте: тренер в Барановичах, к примеру, ( у меня сейчас все нацелено на Брестскую область, потому что сейчас у нас в Бресте II Игры стран СНГ), или в Солигорске хочет расти со своим спортсменом, ему нужно переезжать в Минск. Это все время cложности. Он с семьей, ему нужно жилье и так далее. А когда у него есть что-то рядом, здесь можно подумать. Жабинка и Брест, можно и ездить на транспорте.
Юлия Силипицкая:
То есть всегда федерация решит этот вопрос.
Анна Копаченя:
Мы стараемся всегда идти навстречу.
«Мы могли потерять Настю Шкурдай?» Какие изменения ждут состав и тренерских штаб?
Юлия Силипицкая:
Со Шкурдай произошли некоторые изменения: мы могли Настю потерять?
Анна Копаченя:
Думаю, что, наверное, на каком-то этапе да, но мы бы не допустили этого, я думаю.
Юлия Силипицкая:
Сейчас у Анастасии новые тренеры.
Анна Копаченя:
Елена Карпеева. Никита Луговкин буквально в этом году получил звание заслуженного тренера России.
Юлия Силипицкая:
Кого он подготовил?
Анна Копаченя:
Он подготовил достаточно серьезную плеяду ребят. У него на юношеской Европе было 4 золотых медалиста. А на Олимпийских играх у него были финалисты. Он сам мастер-спорта по плаванию, и у него уже более 10 лет стажа тренерского.
Юлия Силипицкая:
А Елена у нас?
Анна Копаченя:
Мастер спорта международного класса по плаванию, у нее еще таких регалий тренерских нет. Но, когда Белорусская федерация плавания проводила семинар для тренеров республики, приглашали их как лекторов, и Никиту, и Лену. Очень позитивные отзывы о наших специалистах, я сама присутствовала, мне очень понравились лекции. Настя приблизительно знала, кто это и что это.
Юлия Силипицкая:
Она согласилась работать сразу?
Анна Копаченя:
Она сказала, что Никиту Валерьевича она знает и хотела бы попробовать с ним работать.
Юлия Силипицкая:
И Настя уехала в Санкт-Петербург или Никита Валерьевич к нам все-таки приехал?
Анна Копаченя:
Сначала она поехала в Санкт-Петербург, они поработали немного там, а потом они уехали тренироваться на сборы в Южную Африку, тренировались там.
Юлия Силипицкая:
Это как сборы были.
Анна Копаченя:
Да. И мы предложили, поразмышляли федерацией, национальной командой: почему бы нам этим тренерам не предложить условия для работы в нашей команде.
Юлия Силипицкая:
То есть сейчас они штатные тренеры?
Анна Копаченя:
С недавнего времени они уже вошли в состав нашей команды – Никита Валерьевич как старший тренер национальной команды.
Юлия Силипицкая:
Они теперь могут не только Настю тренировать?
Анна Копаченя:
У тренеров появилась возможность более тесного общения с российскими коллегами.
Юлия Силипицкая:
Задача на этот сезон перед Анастасией и ее тренерским штабом стоят?
Какие основные старты предстоят пловцам в этом сезоне?
Анна Копаченя:
На сегодня у нас основным стартом является финал Кубка России, к которому сейчас ведется подготовка.
Юлия Силипицкая:
Еще у нас здесь, на брестской воде.
Анна Копаченя:
Здесь, в Бресте, у них начинается, у национальный команды, с 9-го сбор по 20-е. И 20-го числах они улетают на финал Кубка России в Казань. Ну и задачи самые высокие: первые места и выход на лучшие свои показатели.
Юлия Силипицкая:
Что касательно Олимпийских игр, у нас занавес приоткрылся?
Анна Копаченя:
После того, как были анонсированы рекомендации МОК, Международная федерация плавания оповестила нас о том, что будет создана комиссия, которая будет разрабатывать критерии допуска белорусов к международным соревнования.
Юлия Силипицкая:
Разработали? Или они еще в процессе?
Анна Копаченя:
Анонс был таков, что в период проведения чемпионата мира в Фукуоке, который пройдет параллельно с финалом Кубка России с 25 по 30 июля, будет оглашено. У нас квалификационный период начался с 1 марта 2023 года. Любой старт из международного календаря Афин является квалификационным. Он проходит на большой воде.
Юлия Силипицкая:
Есть нормативы?
Анна Копаченя:
Ты можешь поехать на открытый чемпионат Швеции или на открытый чемпионат Хорватии.
Юлия Силипицкая:
У нас есть такая возможность выехать сейчас?
Анна Копаченя:
У нас на сегодняшний день такой возможности нет.
Юлия Силипицкая:
У вас будет свой бассейн, у национальной команды?
Анна Копаченя:
Мы очень надеемся, что тот бассейн международного стандарта, который строится, будет домом для нашей национальной команды.
Юлия Силипицкая:
Когда он сдастся?
Анна Копаченя:
Насколько я слышала, планируется 2024 год.
«Выйти на пик своей формы». Как проходит подготовка у Шимановича?
Юлия Силипицкая:
То есть чуть-чуть осталось подождать. Вернемся к Шимановичу, нашей звезде. Все знают, что у него сезон был прекрасный, там были результаты мирового уровня. У него какие планы?
Анна Копаченя:
Максимальный уровень своих результатов, выйти на пик своей формы и показать технический результат такой, чтобы те, кто на мире выступали, поняли, что они не чемпионы.
Юлия Силипицкая:
II Игры стран СНГ. Там будет выступать в разных видах спорта разные спортсмены, начиная от юниоров и заканчивая национальными командами. Вы выбрали, я так понимаю, юниоров. Почему?
Анна Копаченя:
Изначально этот старт позиционировался как юниорский, потом было предложено возраст поднять, но, так как мы уже сформировали модель подготовки наших спортсменов национальной команды к Олимпийским играм, уже те соревнования немного не вписывали в канву подготовки нашей национальной команды, мы решили уже сосредоточиться на той модели и ничего не менять. Более того, у нас так получилось, что для этого возраста, а это 14-16 лет, юниоры, у нас в этом возрастном диапазоне проводится международный старт – Европейский международный юношеский фестиваль молодежи Европы. И, к сожалению, так получилось, что его уже давно не было, то есть там сначала пандемия, потом перенос, потом недопуск.
Юлия Силипицкая:
Пока, собственно говоря, нет возможности туда попасть?
Анна Копаченя:
Этот возраст нигде не обкатали на международных соревнованиях
Юлия Силипицкая:
И вот это будет сейчас очень хорошая возможность.
Анна Копаченя:
Поэтому это альтернатива этому фестивалю, а мы еще размышляли на старшим юниорским возрастом, это уровень чемпионата Европы среди юниоров. Когда мы еще с российскими коллега пообщались, сошлись на том, что здорово будет для этих ребят – замотивировать их на дальнейшую спортивную карьеру.
Юлия Силипицкая:
И тренеров точно так же, которые готовят этих ребят.
Анна Копаченя:
Я повторюсь: все начинается с тренера.
Планируем 10 медалей – задачи на II Игры стран СНГ
Юлия Силипицкая:
Какой медальный план вы перед ними поставили? Может, если не озвучили ребятам, то тренерам то озвучили?
Анна Копаченя:
Да, поставили: мы планируем завоевать порядка 10 медалей, очень бы хотелось.
Юлия Силипицкая:
А сколько будет представлено плавцов?
Анна Копаченя:
Состав одной команды – 24 пловца: 12 юниоров, 12 юниорок. Россия и Беларусь у нас заявлена в полном составе, очень неплохо заявлен у нас Узбекистан, другие страны чуть поменьше.
Юлия Силипицкая:
В общем-то, ожидается сильная конкуренция.
Анна Копаченя:
Да, мы ожидаем хорошую конкуренцию, поэтому и медали. У нас много видов программ представлено: 26 индивидуальных видов программы, шесть – эстафетных. Обширный, медалеемкий вид спорта, поэтому, конечно, мы планируем и настраиваем ребят.