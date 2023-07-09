«Мы ожидаем хорошую конкуренцию». Пообщались с представителем Белорусской федерации плавания

В числе тех, кто представит нашу страну на II Играх стран СНГ, есть и пловцы, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Белорусская федерация уделяет огромное внимание как национальной команде, так и подрастающему поколению, и неслучайно в этом виде спорта за медали на мультифоруме поспорят юниоры. Взрослые спортсмены уже ведут подготовку к Кубку России, главному старту сезона. В Бресте собрались все топовые пловцы страны. О форумах, задачах, Олимпийских играх и о наборах в плавательные секции рассказала заместитель председателя Белорусской федерации плавания, мастер спорта международного класса – Анна Копаченя. «Школы начали строиться с бассейнами». Как правильно воспитать спортсмена с нуля?

Анна Копаченя, заместитель председателя Белорусской федерации плавания:

Школы действительно начали строиться с бассейнами. Если школа отстраивается, то она обязательно с бассейном. И детские сады точно так же. Юлия Силипицкая, СТВ:

Да, и детские сады точно так же, таких уже много. Анна Копаченя:

Да, то есть у нас большое количество бассейнов. Юлия Силипицкая:

Свыше 1 000? Анна Копаченя:

Да, свыше 1 000. Юлия Силипицкая:

По всей Беларуси? Анна Копаченя:

Да, от нестандартных до 50-метровых. Юлия Силипицкая:

Понятное дело, что начинаем то мы с нестандартных, это более правильно. Анна Копаченя:

Мы начинаем с сада, допустим. Юлия Силипицкая:

С навыков. Анна Копаченя:

С сада, дальше – школа и так далее и тому подобное. Вот поэтому это идеи была принята на ура. И она начала работать. Но, как распоряжается директор общеобразовательной школы, это его личное дело. Юлия Силипицкая:

Какой будет плюс для директора? Анна Копаченя:

Престиж. Когда у тебя в школе воспитанник занимает высокие места на международных соревнованиях, разве это не здорово Когда я вспоминаю свой опыт, мне это очень помогает в нынешней работе, потому что я прошла большой опыт: от спортсменки до мастера спорта международного класса. И я из небольшого города, из Солигорска, и мне настолько приятно, когда мои племянники заканчивают ту же гимназию, в которой училась я и говорят: «Аня, твои фотографии до сих пор на доске почета». Юлия Силипицкая:

И растят-то комплексно, начиная от тренера и заканчивая учителем любым. Если коммуникации состоятся дальше, это сколько же мы еще просмотрим детей, сколько мы сможем найти вот этих талантов. Анна Копаченя:

Много, плюс еще родители, здесь еще большую роль играет работа тренера с родителями. Юлия Силипицкая:

А есть сейчас проблема с тренерским штабом? Анна Копаченя:

В ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦОР у нас 500 тренеров. Тренеры идут работать. Юлия Силипицкая:

Уже не говорят, что маленькая зарплата? Анна Копаченя:

Здесь тоже есть определенная градация, и не говорят, что маленькая зарплата. Кто-то где-то говорит, зависит от ресурсов учреждения. Кто-то хочет искать плоды, а кто-то хочет работать только на начальном уровне. Юлия Силипицкая:

Но в конце концов тоже есть определенная система.

Анна Копаченя:

У него есть возможность передать спортсмена, когда где-то зажигается звездочка, а сам не готов работать – пожалуйста, у тебя есть возможность. Ты ищешь вариант и передаешь человеку, который готов. Да, есть те, кто передают, а есть, которые хотят воспитывать сами. Юлия Силипицкая:

Даем возможность эту? Анна Копаченя:

Даем. Я всегда ратую за то, чтобы у нас в каждом регионе была база, к примеру, Брестского областного центра и Минского городского центра. Чтобы в каждом регионе была такая база, чтобы была возможность региональному тренеру расти. Ну, представьте: тренер в Барановичах, к примеру, ( у меня сейчас все нацелено на Брестскую область, потому что сейчас у нас в Бресте II Игры стран СНГ), или в Солигорске хочет расти со своим спортсменом, ему нужно переезжать в Минск. Это все время cложности. Он с семьей, ему нужно жилье и так далее. А когда у него есть что-то рядом, здесь можно подумать. Жабинка и Брест, можно и ездить на транспорте. Юлия Силипицкая:

То есть всегда федерация решит этот вопрос. Анна Копаченя:

Мы стараемся всегда идти навстречу. «Мы могли потерять Настю Шкурдай?» Какие изменения ждут состав и тренерских штаб?

Юлия Силипицкая:

Со Шкурдай произошли некоторые изменения: мы могли Настю потерять? Анна Копаченя:

Думаю, что, наверное, на каком-то этапе да, но мы бы не допустили этого, я думаю. Юлия Силипицкая:

Сейчас у Анастасии новые тренеры. Анна Копаченя:

Елена Карпеева. Никита Луговкин буквально в этом году получил звание заслуженного тренера России. Юлия Силипицкая:

Кого он подготовил? Анна Копаченя:

Он подготовил достаточно серьезную плеяду ребят. У него на юношеской Европе было 4 золотых медалиста. А на Олимпийских играх у него были финалисты. Он сам мастер-спорта по плаванию, и у него уже более 10 лет стажа тренерского. Юлия Силипицкая:

А Елена у нас? Анна Копаченя:

Мастер спорта международного класса по плаванию, у нее еще таких регалий тренерских нет. Но, когда Белорусская федерация плавания проводила семинар для тренеров республики, приглашали их как лекторов, и Никиту, и Лену. Очень позитивные отзывы о наших специалистах, я сама присутствовала, мне очень понравились лекции. Настя приблизительно знала, кто это и что это. Юлия Силипицкая:

Она согласилась работать сразу?

Анна Копаченя:

Она сказала, что Никиту Валерьевича она знает и хотела бы попробовать с ним работать. Юлия Силипицкая:

И Настя уехала в Санкт-Петербург или Никита Валерьевич к нам все-таки приехал? Анна Копаченя:

Сначала она поехала в Санкт-Петербург, они поработали немного там, а потом они уехали тренироваться на сборы в Южную Африку, тренировались там. Юлия Силипицкая:

Это как сборы были. Анна Копаченя:

Да. И мы предложили, поразмышляли федерацией, национальной командой: почему бы нам этим тренерам не предложить условия для работы в нашей команде. Юлия Силипицкая:

То есть сейчас они штатные тренеры? Анна Копаченя:

С недавнего времени они уже вошли в состав нашей команды – Никита Валерьевич как старший тренер национальной команды. Юлия Силипицкая:

Они теперь могут не только Настю тренировать? Анна Копаченя:

У тренеров появилась возможность более тесного общения с российскими коллегами. Юлия Силипицкая:

Задача на этот сезон перед Анастасией и ее тренерским штабом стоят? Какие основные старты предстоят пловцам в этом сезоне?

Анна Копаченя:

На сегодня у нас основным стартом является финал Кубка России, к которому сейчас ведется подготовка. Юлия Силипицкая:

Еще у нас здесь, на брестской воде. Анна Копаченя:

Здесь, в Бресте, у них начинается, у национальный команды, с 9-го сбор по 20-е. И 20-го числах они улетают на финал Кубка России в Казань. Ну и задачи самые высокие: первые места и выход на лучшие свои показатели. Юлия Силипицкая:

Что касательно Олимпийских игр, у нас занавес приоткрылся? Анна Копаченя:

После того, как были анонсированы рекомендации МОК, Международная федерация плавания оповестила нас о том, что будет создана комиссия, которая будет разрабатывать критерии допуска белорусов к международным соревнования. Юлия Силипицкая:

Разработали? Или они еще в процессе? Анна Копаченя:

Анонс был таков, что в период проведения чемпионата мира в Фукуоке, который пройдет параллельно с финалом Кубка России с 25 по 30 июля, будет оглашено. У нас квалификационный период начался с 1 марта 2023 года. Любой старт из международного календаря Афин является квалификационным. Он проходит на большой воде. Юлия Силипицкая:

Есть нормативы?

Анна Копаченя:

Ты можешь поехать на открытый чемпионат Швеции или на открытый чемпионат Хорватии. Юлия Силипицкая:

У нас есть такая возможность выехать сейчас? Анна Копаченя:

У нас на сегодняшний день такой возможности нет. Юлия Силипицкая:

У вас будет свой бассейн, у национальной команды? Анна Копаченя:

Мы очень надеемся, что тот бассейн международного стандарта, который строится, будет домом для нашей национальной команды. Юлия Силипицкая:

Когда он сдастся? Анна Копаченя:

Насколько я слышала, планируется 2024 год. «Выйти на пик своей формы». Как проходит подготовка у Шимановича? Юлия Силипицкая:

То есть чуть-чуть осталось подождать. Вернемся к Шимановичу, нашей звезде. Все знают, что у него сезон был прекрасный, там были результаты мирового уровня. У него какие планы? Анна Копаченя:

Максимальный уровень своих результатов, выйти на пик своей формы и показать технический результат такой, чтобы те, кто на мире выступали, поняли, что они не чемпионы. Юлия Силипицкая:

II Игры стран СНГ. Там будет выступать в разных видах спорта разные спортсмены, начиная от юниоров и заканчивая национальными командами. Вы выбрали, я так понимаю, юниоров. Почему? Анна Копаченя:

Изначально этот старт позиционировался как юниорский, потом было предложено возраст поднять, но, так как мы уже сформировали модель подготовки наших спортсменов национальной команды к Олимпийским играм, уже те соревнования немного не вписывали в канву подготовки нашей национальной команды, мы решили уже сосредоточиться на той модели и ничего не менять. Более того, у нас так получилось, что для этого возраста, а это 14-16 лет, юниоры, у нас в этом возрастном диапазоне проводится международный старт – Европейский международный юношеский фестиваль молодежи Европы. И, к сожалению, так получилось, что его уже давно не было, то есть там сначала пандемия, потом перенос, потом недопуск. Юлия Силипицкая:

Пока, собственно говоря, нет возможности туда попасть? Анна Копаченя:

Этот возраст нигде не обкатали на международных соревнованиях Юлия Силипицкая:

И вот это будет сейчас очень хорошая возможность. Анна Копаченя:

Поэтому это альтернатива этому фестивалю, а мы еще размышляли на старшим юниорским возрастом, это уровень чемпионата Европы среди юниоров. Когда мы еще с российскими коллега пообщались, сошлись на том, что здорово будет для этих ребят – замотивировать их на дальнейшую спортивную карьеру.