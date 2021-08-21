Сборная Беларуси по хоккею сыграла вничью с «Барысом» в товарищеском матче

Новости Беларуси. Боевая ничья – 4:4. Сборная Беларуси по хоккею и представитель КХЛ «Барыс» порадовали зрителей обилием голов в очередном спарринге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Боевая ничья – 4:4. Сборная Беларуси по хоккею и представитель КХЛ «Барыс» порадовали зрителей обилием голов в очередном спарринге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счет открыли гости – они отличились уже на первой минуте. Правда, еще до перерыва наши парни смогли отыграться. Второй отрезок остался уже за белорусами – 2:1. А в заключительной трети с аналогичным результатом сильнее был «Барыс».
В рядах нашей команды забрасывали Павлович, Протас, Принс и Шарангович. По решению тренерских штабов, несмотря на равные цифры на табло, овертайм и серия буллитов не проводились.