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Сборная Беларуси по хоккею сыграла вничью с «Барысом» в товарищеском матче

21 августа 2021 18:01
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Новости Беларуси. Боевая ничья – 4:4. Сборная Беларуси по хоккею и представитель КХЛ «Барыс» порадовали зрителей обилием голов в очередном спарринге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею сыграла вничью с «Барысом» в товарищеском матче-1

Счет открыли гости – они отличились уже на первой минуте. Правда, еще до перерыва наши парни смогли отыграться. Второй отрезок остался уже за белорусами – 2:1. А в заключительной трети с аналогичным результатом сильнее был «Барыс».

Сборная Беларуси по хоккею сыграла вничью с «Барысом» в товарищеском матче-4

В рядах нашей команды забрасывали Павлович, Протас, Принс и Шарангович. По решению тренерских штабов, несмотря на равные цифры на табло, овертайм и серия буллитов не проводились.

# Хоккей Беларуси # Александр Павлович # Алексей Протас # Егор Шарангович # Фотофакт

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