Сборная Беларуси по хоккею сыграла вничью с «Барысом» в товарищеском матче

Новости Беларуси. Боевая ничья – 4:4. Сборная Беларуси по хоккею и представитель КХЛ «Барыс» порадовали зрителей обилием голов в очередном спарринге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет открыли гости – они отличились уже на первой минуте. Правда, еще до перерыва наши парни смогли отыграться. Второй отрезок остался уже за белорусами – 2:1. А в заключительной трети с аналогичным результатом сильнее был «Барыс».