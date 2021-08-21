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Мариола Букель стала бронзовым призёром юниорского ЧМ по лёгкой атлетике

21 августа 2021 17:50
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Новости Беларуси. Очередной соревновательный день юниорского чемпионата мира по легкой атлетике принес белорусам очередную медаль. Бронзовым призером в метании молота стала Мариола Букель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мариола Букель стала бронзовым призёром юниорского ЧМ по лёгкой атлетике-1

Наша спортсменка начала выступление в секторе попыткой на 65 метров 19 сантиметров, что являлось вторым результатом в ее карьере. В следующем выходе в круг белоруска улучшила этот показатель на 1 сантиметр, зафиксировав 65,20. Увы, но еще прибавить не удалось.

Мариола Букель стала бронзовым призёром юниорского ЧМ по лёгкой атлетике-4

И тем не менее бронза в кармане. Таким образом, на данный момент у нас золото, серебро и две бронзы на планетарном форуме.

# Легкая атлетика # Мариола Букель # Фотофакт

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