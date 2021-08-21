Мариола Букель стала бронзовым призёром юниорского ЧМ по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. Очередной соревновательный день юниорского чемпионата мира по легкой атлетике принес белорусам очередную медаль. Бронзовым призером в метании молота стала Мариола Букель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка начала выступление в секторе попыткой на 65 метров 19 сантиметров, что являлось вторым результатом в ее карьере. В следующем выходе в круг белоруска улучшила этот показатель на 1 сантиметр, зафиксировав 65,20. Увы, но еще прибавить не удалось.