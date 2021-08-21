Гандбол. Минский СКА занял второе место на Кубке «Матч ТВ»

Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА стал вице-чемпионом Кубка «Матч ТВ». Белорусы остановились только в финале, проиграв польскому «Виве», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После первого отрезка «армейцы», казалось, уступали безнадежно, имея в пассиве 5 мячей. Однако за 7 минут второй половины удалось не только восстановить паритет, но и выйти вперед. Увы, но удержать хрупкое преимущество не получилось.