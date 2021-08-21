Прямой эфир

Гандбол. Минский СКА занял второе место на Кубке «Матч ТВ»

21 августа 2021 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб СКА стал вице-чемпионом Кубка «Матч ТВ». Белорусы остановились только в финале, проиграв польскому «Виве», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Минский СКА занял второе место на Кубке «Матч ТВ»-1

После первого отрезка «армейцы», казалось, уступали безнадежно, имея в пассиве 5 мячей. Однако за 7 минут второй половины удалось не только восстановить паритет, но и выйти вперед. Увы, но удержать хрупкое преимущество не получилось.

Гандбол. Минский СКА занял второе место на Кубке «Матч ТВ»-4

Финальные цифры – 35 на 33 в пользу «Виве». У нас самым полезным оказался Алехин. Он 8 раз поразил неприятельские ворота.

# Гандбол # Николай Алехин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Саснович и Блинкова не смогли выйти в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати
21 августа 2021 16:09

Теннис. Саснович и Блинкова не смогли выйти в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати

Арина Соболенко впервые в карьере станет второй ракеткой мира
21 августа 2021 16:01

Арина Соболенко впервые в карьере станет второй ракеткой мира

«У нас есть хороший резерв». В Ратомке разыграли медали чемпионата Беларуси по выездке
20 августа 2021 19:03

«У нас есть хороший резерв». В Ратомке разыграли медали чемпионата Беларуси по выездке