«В принципе, работой я удовлетворён». В Беларуси закончилось первенство по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. 160 спортсменов разыграли 10 комплектов наград на ежегодном первенстве Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В последний день юниоры определяли самых метких в двух дисциплинах. В стрельбе из малокалиберного пистолета у парней не знал равных Павел Муравьев. Несмотря на то, что по возрасту он еще юниор, спортсмен уже вошел в состав национальной сборной.

Павел Муравьев, победитель первенства Беларуси:

Ошибок было много, то есть их достаточно. А так, в принципе, работой я удовлетворен. Все сильные, тут слабых не должно быть.

Во втором упражнении, малокалиберной винтовке с 50 метров, у девушек лучше всех отстрелялась Светлана Кузнецова.

Сергей Шпаков, заместитель директора РЦОП по стрелковым видам спорта по основной деятельности:

Представители РЦОП выступают, в принципе, неплохо. И в пистолете, и в винтовке у нас есть победители и призеры. Первенство Беларуси мы расцениваем как этап подготовки к основным стартам 2021 года для юниоров. В основном спортсмены тренируются два раза в день, тренировки длятся от трех часов. По планам подготовки могут быть одноразовые тренировки. Все зависит от того, как главный тренер или старший тренер видит подготовку конкретного спортсмена к их упражнению.