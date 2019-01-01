Саснович вышла во второй круг турнира в Брисбене, Азаренко проиграла в Окленде

На турнире в австралийском Брисбене тридцатая ракетка мира в упорной борьбе одолела россиянку Анастасию Потапову (93 WTA). Александра смогла победить противницу в двух сетах, но каждый раз отрыв был минимален: 6:4 и 7:5. Матч продолжался 1 час 35 минут.

Новости Беларуси. Александра Саснович начала новый сезон с победы, Виктория Азаренко – с поражения.

Далее Саснович ждёт тяжёлый матч против украинки Элины Свитолиной (4 WTA). Спортсменки уже встречались на этом турнире в прошлом году. Это был финальный матч, в котором Свитолина выиграла в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.

Для Азаренко (51 WTA) новый сезон начался не лучшим образом. В Окленде первой противницей ей досталась Винус Уильямс (38 WTA), которая ранее в матче выставочного турнира в ОАЭ обыграла сестру Серену.