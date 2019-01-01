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Саснович вышла во второй круг турнира в Брисбене, Азаренко проиграла в Окленде

01 января 2019 10:22
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Новости Беларуси. Александра Саснович начала новый сезон с победы, Виктория Азаренко – с поражения.  

На турнире в австралийском Брисбене тридцатая ракетка мира в упорной борьбе одолела россиянку Анастасию Потапову (93 WTA). Александра смогла победить противницу в двух сетах, но каждый раз отрыв был минимален: 6:4 и 7:5. Матч продолжался 1 час 35 минут.  

Саснович вышла во второй круг турнира в Брисбене, Азаренко проиграла в Окленде-1

Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich  

Далее Саснович ждёт тяжёлый матч против украинки Элины Свитолиной (4 WTA). Спортсменки уже встречались на этом турнире в прошлом году. Это был финальный матч, в котором Свитолина выиграла в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.  

Для Азаренко (51 WTA) новый сезон начался не лучшим образом. В Окленде первой противницей ей досталась Винус Уильямс (38 WTA), которая ранее в матче выставочного турнира в ОАЭ обыграла сестру Серену.  

Саснович вышла во второй круг турнира в Брисбене, Азаренко проиграла в Окленде-4

Фото: instagram.com/vichka35  

Белоруска показала борьбу, продлив игру до трёх сетов, но спустя 2 часа 11 минут победительницей поединка вышла Винус – 6:3, 1:6, 6:3.  

Ранее мы сообщали, что в последний день 2018 года на турнире в Китае Арина Соболенко одержала волевую победу над немкой Татьяной Марией.  

Первый сет белоруска проиграла – подробнее здесь.  

# Теннис # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Анастасия Потапова # Винус Уильямс

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